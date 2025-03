"Pronta l’area per il nuovo Centro protesi"

Un nuovo futuro per il Centro protesi Inail di Vigorso? Il Comune di Budrio ha selezionato una nuova area da destinare alla struttura specialistica di fama mondiale.

Negli ultimi mesi il Comune, in sinergia con la Città Metropolitana, si è adoperato per presentare a Inail un nuovo spazio sicuro in cui spostarsi. A seguito dell’alluvione dell’ottobre scorso il Centro Protesi ha manifestato infatti la volontà di spostarsi in un’altra area, dal momento che si trova in prossimità del torrente Idice a Vigorso, in una zona considerata da sempre altamente rischiosa dal punto di vista idrogelogico. Inail ha specificato la volontà di rimanere nel territorio, a fronte della presenza di una struttura o un’area che presentasse dei requisiti ben precisi: una superficie di almeno 24mila metri quadri di cui 3.500 da adibire ad area sanitaria, in una zona a sicura dal punto di vista idrogeologico e a bassa rumorosità ambientale, collegata con i mezzi di trasporto pubblico e le maggiori strade di comunicazione e dotata di parcheggio e circondata da un’ampia zona verde.

All’inizio di marzo è stata presentata a Inail l’area di proprietà pubblica del comparto "Romantica", all’ingresso di Budrio. Da almeno 15 anni, l’area è inserita nelle mappe come possibile sede per area di polo dedicato ai servizi; inizialmente era pensata per la creazione di un polo scolastico, ma in virtù degli investimenti già effettuati sulle strutture scolastiche esistenti dall’attuale amministrazione e del calo demografico l’idea è stata di fatto superata. Per queste ragioni l’iter è possibile con una procedura semplice e veloce. Si è detta più che soddisfatta la sindaca Debora Badiali: "Un grande lavoro di sinergia tra enti e di prospettiva: una proposta concreta, precisa e di futuro. Attenta ai lavoratori, alla filiera produttiva e alla pianificazione territoriale. Attendiamo con fiducia una risposta da Inail, che sta valutando la proposta".

A farle eco anche il primo cittadino metropolitano Matteo Lepore, favorevole all’ipotesi formulata dal Comune: "Sosteniamo con convinzione la proposta, che consentirebbe di mantenere a Budrio un’eccellenza del territorio e di salvaguardare il diritto dei lavoratori a mantenere il loro posto di lavoro vicino casa". "Ho apprezzato molto la serietà della sindaca Debora Badiali nel tenere le relazioni con Inail, Città metropolitana e Regione – sottolinea il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla –. Da oggi si apre un confronto ufficiale con Inail rispetto a una nuova soluzione per una struttura di livello internazionale quanto a competenze e capacità di risposta sanitaria a bisogni fondamentali".

Zoe Pederzini