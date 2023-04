"Pronti a intitolare lo stadio a Marco Aimola"

di Massimo Selleri

La giunta comunale di Castiglione dei Pepoli ha deliberato di intitolare a Marco Aimola il proprio stadio. Per quello che ha rappresentato in tutta la montagna calcistica l’ex mezzapunta castiglionese deceduta nel 2020 avrebbe meritato frasi più cariche di affetto e riconoscenza per spiegare quanto sia appropriata la decisione dell’amministrazione castiglionese, ma la sua scomparsa ha lasciato tutti a tal punto senza parole che, anche a tre anni di distanza, diventa difficile raccontare una storia che nessuno avrebbe voluto raccontare. Figlio di Giovanni Aimola, calciatore e allenatore molto apprezzato a livello locale, ha seguito le orme del padre vestendo la maglia di Real Brasimone, Vadese Sole Luna, Monzuno, San Benedetto e Castiglione, per poi appendere le scarpe al chiodo e trasferire il suo impegno sportivo dal campo alla panchina.

La sua lotta contro la leucemia è durata nove mesi, poi si è dovuto arrendere salutando a soli 35 anni la moglie, la figlia, i familiari più stretti e gli amici. Essendo scomparso durante i periodi più difficili della pandemia, l’amministrazione comunale aveva sempre sottolineato come alla prima occasione si sarebbe mossa perché il suo ricordo e i suoi insegnamenti non andassero perduti.

"Marco era l’esempio vivente della passione per il calcio e lo sport – spiega il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri –. La sua scomparsa è ancora una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Intitolargli lo stadio comunale, dopo i recenti primi lavori di riqualificazione, è un gesto dovuto e caldeggiato da tutta la nostra comunità. L’auspicio è che gli sportivi che utilizzeranno o frequenteranno il nostro stadio, soprattutto i più giovani, si interroghino su chi sia stato Marco Aimola, scoprendo così la storia di un ragazzo fantastico innamorato del calcio, e che possano così seguire il suo esempio di uomo e di sportivo".

Avviata la procedura per chiedere alla prefettura la deroga necessaria quando l’intitolazione avviene a persone che sono decedute da meno di 10 anni, per i tanti sportivi che l’hanno conosciuto non ci sono dubbi sul fatto che quell’impianto debba assolutamente avere il suo nome.