"Pronti ad affrontare le sfide climatiche"

Un consorzio di produttori, cooperative e sette operatori privati di patate della provincia di Bologna che si sono riuniti con l’obiettivo di valorizzare la produzione pataticola bolognese. Giacomo Accinelli, coordinatore del consorzio Selenella-La patata italiana di qualità, proprietario marchio Selenella, è convinto che "fornire un prodotto che risponda al meglio alle esigenze del consumatore significhi aver cura dell’intera filiera: una ricerca dell’eccellenza che parte dalla tutela del territorio e continua fino alla vostra tavola", racconta.

Anche Accinelli traccia un bilancio del 2024: "Un anno senza dubbio positivo per quanto riguarda la vendita dei nostri prodotti – sottolinea –. Abbiamo ottenuto ottimi risultati su tutta la gamma e siamo il primo marchio di patate che in Italia, con dati intorno al 22% della quota di mercato". Selenella, da sempre, è "molto attenta alla sostenibilità economica e ambientale. Da circa dieci anni il nostro settore ricerca e sviluppo lavora su queste tematiche, soprattutto per quanto riguarda la varietà e cambiamento climatico, senza dimenticare l’escursione termica sempre più in aumento in tutto il mondo", continua.

Proprio per questo, sempre da un decennio, "stiamo lavorando sulla riduzione dell’utilizzo dell’acqua e quindi lavoriamo su sistemi irrigui a miglior impatto ambientale". Anche perché un tempo "si riusciva a produrre patate senza irrigazione, ora, invece, è impossibile. Quindi il cambiamento climatico lo percepiamo particolarmente, soprattutto nelle campagne". Spazio anche alla sostenibilità economica: "Garantiamo sempre un certo reddito ai nostri agricoltori, questo per sostenere la produzione di un settore sempre un po’ in difficoltà", chiude.

Giovanni Di Caprio