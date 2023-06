Pronti i contributi del Gal per rilanciare i castagneti

Arrivano i fondi per i castagneti. Il Gruppo di Azione Locale dell’Appennino bolognese ha approvato, in esito all’apposito bando, la concessione di 16 contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione di castagneti da frutto ad altrettanti agricoltori. I contributi concessi ammontano a 168.000 euro e rappresentano il 60% di una spesa ammissibile massima di 25.000 euro per singolo intervento. I progetti finanziati prevedono l’acquisto di attrezzature per la gestione silvo-colturale del castagneto, macchine raccoglitrici, piccole cippatrici, nonché opere di potatura straordinaria, di risanamento, pulizia e diradamento del frutteto. Il bando contemplava anche la possibilità di finanziare attrezzature per la prima trasformazione del frutto e per il restauro dei metati-essiccatoi ma non sono state presentate richieste in questo senso.

Il Presidente del Gal Tiberio Rabboni ha espresso soddisfazione per l’esito del bando e ha

sottolineato le novità dell’iniziativa: "Si tratta del primo bando Gal per la castanicoltura bolognese e il secondo nel panorama dell’Emilia-Romagna. La mancanza di precedenti è dovuta alle rigide norme europee che finalizzano gli aiuti esclusivamente ai castagneti classificati da frutto, veri e propri frutteti: tipologia, purtroppo, assai poco presente nelle nostre realtà. Per dare quindi al maggior numero di castanicoltori la possibilità di accedere a questi aiuti abbiamo introdotto nel bando la richiesta di una perizia tecnica che attestasse l’esistenza di un potenziale castagneto da frutto. Il numero di domande presentate e l’esito del bando ci dicono ora che la scelta è stata giusta e che questo tipo di bando potrà essere periodicamente ripetuto nel nostro territorio e in quello regionale". I castagneti beneficiari della concessione del contributo a fondo perduto sono collocati nei seguenti Comuni: Castel del Rio (5), Fontanelice (3), Monghidoro (2), Monterenzio (1), Monte San Pietro (1), Loiano (2), Pianoro (2) e Sasso Marconi (1).