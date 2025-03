Pronti i ’Piani di volo’:. Claudio Baglioni decolla

Sono concerti karaoke, quelli di Claudio Baglioni, il cantautore che più di tutti rappresenta il versante romantico, da sogni e desideri adolescenziali, della scena ricchissima della canzone d’autore italiana. L’artista porta il suo vasto repertorio di canzoni da intonare all’unisono, riconoscibili sempre al primo accordo, al teatro Europauditorium questa sera e domani (ore 21). Un’occasione per immergersi nelle ballate che hanno segnato un’epoca fertile del pop nazionale, fatta anche di contrapposizioni tra i musicisti ‘impegnati’ e quelli più ‘leggeri’. Categorie oggi poco praticabili, specie per un cantante come lui che ha messo d’accordo generazioni e correnti di pensiero diverse, semplicemente scrivendo brani che sono diventati dei classici del nostro patrimonio popolare, come ‘Strada facendo’, ‘E tu…’. ‘Questo piccolo grande amore’, ‘Amore bello’, ‘La vita è adesso’ e tante altre.

Lo spettacolo, titolo ‘Piano di volo’, è pensato come un viaggio su un aereo immaginario che, sorvolando da sud a nord l’Italia, la racconta attraverso le sue composizioni, affidate a una interpretazione intima, voce e pianoforte, il suo strumento per eccellenza. Anzi, pianoforti, visto che sul palco ce ne saranno tre, un gran coda, uno elettrico e uno avveniristico che rappresenta il futuro di una storia che continua a sedurre il pubblico sin dai primi Anni ‘70. "Con questi mezzi di volo – dice Baglioni – ripercorro, in tre ore di racconto e musica, quello che è stato il mio percorso, tra storia e favola, realtà e fantasia, strada e palco. Sono concerti ravvicinati del terzo tipo e i ’piani di volo’ cambieranno a seconda del viaggio e degli incontri. La scaletta è soggetta a cambiamenti, ma anche a reinterpretazioni continue, quindi in questo senso è il più imprevedibile degli show". Spazio all’improvvisazione, quindi, per fare di ogni serata un’ occasione unica per entrare nell’universo creativo del cantautore, che promette continue sorprese. Non solo musica, ma anche un racconto: la dimensione infatti – ha tenuto a precisare l’artista – è quella del recital, che intreccia le sue vicende artistiche e quelle personali, insieme ai fatti recenti della nostra storia. Un concerto che, nonostante le dimensione dello spazio che lo ospita, cerca un rapporto diretto con lo spettatore, come se l’Europauditorium fosse il cortile di casa, un posto dove il contatto è parte dello spettacolo, dove il dialogo è elemento centrale quanto le canzoni.

"Si chiama ’Piano di volo’ – spiega il cantautore – perché io sono il pilota, l’unico trasvolatore con la mia voce e alcuni strumenti. I primi aviatori, i trasvolatori, cominciarono con le loro imprese solitarie a cercare di unire i luoghi, a vedere come certi sogni potevano assomigliarsi e potevano realizzarsi"

Pierfrancesco Pacoda