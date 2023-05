Pronti per un anno di grande Musica Insieme

di Marco Beghelli

Appena conclusa la stagione 202223 e in attesa di recuperare il concerto del pianista Daniil Trifonov (14 giugno), la Fondazione Musica Insieme ha già presentato l’imminente Festival Respighi Bologna (anteprima il 18 giugno in Piazza Maggiore) e annuncia ora la 37ª stagione dei regolari Concerti, in programma all’Auditorium Manzoni dal 24 settembre in doppia inaugurazione con il Festival Respighi) al 4 giugno 2024: 16 serate caratterizzate da 6 debutti artistici in città, 1 prima esecuzione assoluta e 3 composizioni in prima esecuzione italiana.

Gli archi la faranno da padrone, con il ritorno a Bologna della violinista Midori insieme agli strumentisti del Festival Strings Lucerne (22 ottobre), con Sergej Krylov che proporrà la prima esecuzione italiana del Concerto per violino di Nicola Campogrande insieme alla Lithuanian Chamber Orchestra (13 novembre) e con il caleidoscopico Gilles Apap accompagnato dai Solisti Aquilani in un programma fra il classico e il folk (29 gennaio). Nell’ambito del violoncello, si segnala il debutto in città di Anastasia Kobekina in duo con Jean Selim Abdelmoula al pianoforte (22 aprile), mentre l’artista ‘in residence’ Luigi Piovano si presenterà con l’orchestra del Mozarteum di Salisburgo per la prima volta a Bologna nella sua lunga e gloriosa storia (4 marzo). Pure da Salisburgo provengono i fratelli del celebrato Quartetto Hagen (27 novembre), già in passato nel cartellone di Musica Insieme, mentre sarà un debutto la presenza del Danish String Quartet la settimana successiva (4 dicembre). Gli immancabili appuntamenti pianistici vedranno due importanti ritorni in Arcadi Volodos (15 gennaio) e Hélène Grimaud (4 giugno, a conclusione di stagione), accanto a tre debutti di nuovi, giovanissimi talenti: Marie-Ange Nguci (30 ottobre), Lucas Debargue (12 febbraio) e Alexander Malofeev (6 maggio). Altrettanto giovani i membri del Kebyart Saxophone Quartet, in un accostamento meno classico con il pianista Albert Cano Smit e il clarinettista Pablo Barragán per il concerto prenatalizio (18 dicembre). Progetti unici sono infine il trio di fuoriclasse quali Alessio Allegrini, Marco Rizzi e Benedetto Lupo, che si unirà nel nome di Brahms e Ligeti (8 aprile), nonché l’omaggio alle poesie di Ovidio (11 marzo) recitate da Laura Morante sullo sfondo di musiche ispirate alle ’Metamorfosi’ e a ’Tristia’ proposte da Domenico Nordio, Giovanni Gnocchi e Orazio Sciortino. Confermate le rassegne ’Musica per le Scuole’, dedicata agli istituti superiori, e ’Che musica, ragazzi!’, per le scuole primarie e medie, che mettono i giovani a diretto contatto con i grandi artisti. Ampliata la campagna degli sconti, per gli abbonamenti in vendita da oggi presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore), supportati per il 20º anno dai sette pullman che raccolgono più di 300 abbonati dalla Città metropolitana e oltre, conducendoli al Manzoni in un’ottica di efficace salvaguardia dell’inquinamento ambientale.