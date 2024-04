Pronto il nuovo mezzo per la Protezione civile

Inaugurata sabato scorso in piazza Marconi a Calderara, la nuova terna, la macchina movimento terra, in dotazione ora alla Protezione civile. Il mezzo è stato donato dall’azienda Sibo Srl, ai volontari Protezione civile Calderara Odv con il contributo dell’azienda Venieri Spa. All’inaugurazione (nella foto) erano presenti, oltre i volontari, il sindaco Giampiero Falzone e l’assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo. "La terna – dice il primo cittadino – è una macchina fondamentale nei lavori di movimento terra. La possibilità di gestire due braccia in modo alternato, così come le dimensioni non troppo ingombranti, la rendono utilissima in molte attività di Protezione civile".

"Ad esempio – continua il sindaco – potrà essere utilizzata nella operazioni di ripristino in caso di alluvioni per la rimozione di detriti e terra o nell’allestimento dei campi di accoglienza per effettuare scavi utili alla posa di reti idriche e fognarie e per la realizzazione di strade di accesso". "Ancora una volta – afferma ancora il sindaco – un grazie di cuore a Sibo e a tutta la famiglia Calabrese per la sensibilità e per esserci sempre per il territorio e la comunità. Grazie anche a Venieri per il contributo e a Felsinea Ristorazione per aver offerto il rinfresco". E Falzone aggiunge: "Come ho sempre detto, siamo una comunità fantastica dove il pubblico, il privato e il volontariato lavorano insieme per l’interesse pubblico e la comunità. E grazie alla vicepresidente Irene Priolo per essere stata con noi in questa felice occasione".

p. l. t.