"Pronto per il secondo mandato da sindaco"

Il sindaco di Pieve Luca Borsari (nella foto) annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative in programma l’anno prossimo. "Si sta avvicinando la fine del nostro mandato – dice Borsari – e speriamo appunto di concluderlo con i nostri progetti realizzati. Ma è chiaro che sono ancora tanti gli obiettivi e le idee che vorremmo realizzare se ci venisse dato il tempo per farlo. Io mi metto a disposizione per proseguire questo viaggio. Se la lista civica e le forze politiche che mi hanno sostenuto in questi primi 5 anni, fra cui in modo particolare il Partito Democratico, che è il partito a cui sono iscritto, mi riterranno degno di questo compito, io sono onorato di candidarmi davanti ai pievesi per chiedere la loro fiducia per ulteriori 5 anni". E continua: "Se ci dovessero essere altri candidati nel Pd sono pronto a misurarmi in elezioni primarie, come prevede lo statuto del Partito Democratico. Di sicuro sono pronto, insieme alla mia squadra, perché da soli non si va da nessuna parte, a continuare a mettere le mie energie per il bene della nostra Pieve e continuare questo straordinario viaggio a fianco di tutti i pievesi". E intanto quello pievese si prospetta un settembre ricco di eventi e di inaugurazioni alla presenza di personaggi illustri. Tanto che è prevista la partecipazione del sindaco metropolitano Matteo Lepore e del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

"La Festa dei Giovani e la Fiera di Pieve – spiega Borsari – saranno inaugurate alla presenza del sindaco metropolitano Matteo Lepore il 1° settembre. Stiamo da settimane collaborando, come ogni anno, con Proloco e commercianti per rendere la nostra festa un appuntamento di richiamo per la nostra comunità e per tutto il territorio". Sabato 16 settembre Bonaccini inaugurerà la nuova sala polivalente e il nuovo skate park che si trovano nel centro sportivo. "Intitoleremo – continua il primo cittadino – il centro sportivo al nostro grande campione di pugilato Francesco ’Cesco’ Cavicchi. E’ prevista la posa di una sua statua in bronzo, copia dell’originale in terracotta esposta al Museo delle Storie di Pieve. Sempre nel mese di settembre proseguiranno i lavori di riqualificazione della scuola primaria in via Kennedy e i lavori nell’ex magazzino dell’ex stazione che diventerà un luogo per i giovani e gestito dai giovani, mentre saranno avviati i lavori di riqualificazione della piazza de’ Liutai".

Negli ultimi mesi dell’anno saranno inaugurati la nuova Casa della Salute, riqualificata e ampliata dall’Ausl, il nuovo Emporio Solidale, realizzato in collaborazione con la Caritas parrocchiale, e la Ciclovia del Reno, realizzata insieme all’Unione Reno Galliera. "Riaprirà – aggiunge Borsari – la chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano e affideremo i lavori per la riqualificazione della ex chiesa dei Padri Scolopi".

Pier Luigi Trombetta