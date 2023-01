"Pronto, presidente?": c’è carenza di personale, il capo del tribunale di Bologna di turno al centralino

"Pronto, presidente?" Carenza di personale, il capo del tribunale di turno al centralino

Bologna, 18 gennaio 2023 – "Pronto, Tribunale di sorveglianza? Vorrei una informazione sulle udienze della presidente". "Sono io, mi dica". Potrebbe andare pressappoco così una delle future telefonate al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Già, perché siccome manca il personale, a rispondere alle telefonate per soddisfare le richieste di informazioni degli addetti al lavoro, sarà da fine febbraio in poi la presidente del Tribunale di sorveglianza in persona, Manuela Mirandola.

La quale, si fa sapere, sarà di turno tutti i mercoledì a partire appunto dal prossimo 23 febbraio, salvo "impedimenti per incombenti giurisdizionali o amministrativi" per i quali il "ricevimento telefonico potrà venire occasionalmente meno". Ma un altro modo non c’è, dato il problema della carenza di funzionari: infatti, nonostante il rientro in servizio di parte del personale di cancelleria, al Tribunale di sorveglianza bolognese "persiste una situazione di elevata scopertura dell’organico del personale amministrativo".

A illustrare la situazione è l’ordine di servizio firmato proprio lei, la Mirandola, e diffuso ieri l’altro. Come la dirigente, anche la direttrice amministrativa, Romana Quaranta, si metterà ‘di turno’ per fornire informazioni al telefono: lei sarà disponibile per rispondere al pubblico tutti i lunedì mattina, dalle 9.30 alle 12.30.

Una decisione quantomeno particolare, per l’immaginario collettivo e per la gestione classica degli incarichi all’interno del tribunale, ma che si ritrova a essere inevitabile, dato che la carenza di personale rende una "necessità l’effettuare scelte organizzative che consentano lo svolgimento (quantomeno parziale) di tutti i servizi del Tribunale e dell’Ufficio di sorveglianza di Bologna, tenuto conto della limitazione dell’orario dello sportello e della grande difficoltà del personale amministrativo a rispondere al telefono".

In conclusione, all’interno dell’organo che prende le decisioni sulle pene alternative per i detenuti condannati al carcere, "si è ritenuto che la modalità maggiormente opportuna per lenire il disagio conseguente a tali scelte organizzative sia quella di prevedere degli orari risposta alle telefonate esterne" da parte della direttrice amministrativa e della presidente facente funzioni del Tribunale in persona.

Ecco così che vengono divulgati giorni e orari in cui saranno ‘di servizio’ a due numeri di telefono con richiesta di informarne "con urgenza" magistrati, personale amministrativo, Ordine degli avvocati, Camera penale e delegati sindacali del personale. L’Ordine degli avvocati, dal canto suo, ha già provveduto alla diffusione dell’informazione, pubblicando l’ordine di servizio diramato dal Tribunale di sorveglianza il giorno stesso, sul proprio sito internet.