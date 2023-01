Pronto soccorso a Bologna, a 93 anni senza un letto per 24 ore

Bologna, 7 gennaio 2023 – “Siamo state altre volte al Pronto soccorso del Sant’Orsola, ma quello che abbiamo visto l’altra notte non lo dimenticheremo: circa 40 persone in attesa di ricovero che riempivano una sala dove le barelle erano disposte in ogni verso. La storia di nostra madre, di 93 anni, è iniziata lunedì, poi è tornata a casa e l’abbiamo riportata di nuovo in ospedale giovedì e finalmente, dopo 24 ore di attesa, è stato trovato un letto e ora si trova ricoverata in Medicina d’urgenza". Pronto soccorso e 118, rivoluzione in Emilia Romagna: cosa cambia Donatella e Cristina Bussolari, rispettivamente di 63 e 57 anni, sono le figlie dell’anziana paziente. Un altro caso difficile portato alla luce dai familiari dopo quello di novembre, quando un 91enne aveva atteso due giorni prima di essere ricoverato. La crisi dei Pronto soccorso in città aveva destato la preoccupazione di Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Sanità, al punto da promuovere un incontro con i tre direttori generali, Paolo Bordon dell’Ausl, Chiara Gibertoni del Sant’Orsola e Anselmo Campagna del Rizzoli, con l’obiettivo di cercare letti Covid di bassa intensità e di cure intermedie sul territorio. Un mese e mezzo dopo, ancora disagi. "Ci siamo alternate...