“Pronto soccorso affollati, ipotesi ambulatori territoriali nelle case della salute del Navile e di Casalecchio”

Bologna, 5 maggio 2023 – Confronto sulla riorganizzazione dei Pronto soccorso tra i sindacati, i vertici dell'Azienda Usl e Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Salute, nella sede della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana.

Tema scottante i Cau, i centri di assistenza urgenza che nasceranno sul territorio per ospitare i codici bianchi e verdi, attualmente circa il 70% degli accessi nei Pronto soccorso dell’Emilia-Romagna, e con l’obiettivo di decongestionare le strutture di emergenza urgenza degli ospedali.

Già, ma dove saranno ospitati questi ambulatori? “Noi abbiamo chiesto che non siano aperti negli Osco, gli ospedali di comunità, ma in via sperimentale nelle case di comunità. Una prima ipotesi potrebbe essere rappresentata dalla struttura del Navile per la città e da quella di Casalecchio per la provincia – risponde Alberto Schincaglia, responsabile delle Politiche sociali e sanitarie della Cisl area metropolitana –. Nel progetto che ci sarà presentato a giugno saranno prese in considerazione le nostre indicazioni. Erano presenti Paolo Bordon e Lorenzo Roti, rispettivamente direttore generale e sanitario dell’Ausl. Insomma, inizia un percorso con le organizzazioni sindacali ed è un elemento positivo”.

Marco Pasquini, segretario generale Fp Cgil Bologna, aggiunge che “ci sono state presentate linee di indirizzo regionali, ora dovranno essere declinate nella nostra realtà territoriale. Le case della salute del Navile e di Casalecchio sono tra le più recenti e quindi sono anche quelle con dotazioni più moderne. Certo, si parla dell’avvio di un percorso, ma sullo sfondo resta il tema della carenza di medici e infermieri”. L’incontro si è tenuto ieri pomeriggio.

Accende i riflettori sui Cau anche Massimo Romanelli, responsabile della dirigenza sanità Uil Fpl dell’area metropolitana: “Abbiamo chiesto che ci venga detto quali Pronto soccorso diventeranno Cau, e inoltre quali caratteristiche, strumenti e risorse dovranno avere. Per il momento ci è stato presentato il progetto regionale, ma non era presente l'assessore, diversamente da altre aree, dove ha partecipato agli incontri. Il piano sarà attuato nel corso di due anni e mezzo circa, è stato precisato. Però l'emergenza è oggi”.