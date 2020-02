Bologna, 2 febbraio 2020 - Tre pazienti contro 5 operatori. Un'aggressione in piena regola avvenuta questa notta al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Orsola Malpighi.

Alla fine del parapiglia due infermieri sono stati giudicati guaribili in 5 giorni, uno in 21 giorni mentre un medico e un altro infermiere hanno rifiutato i giorni di prognosi. I pazienti, due dei quali conosciuti per i loro frequenti accessi, erano entrati al Pronto soccorso per abuso etilico e stato di agitazione. Oltre alla guardia giurata del Policlinico, sempre presente in pronto soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri.

L'Azienda ospedaliera ha espresso vicinanza agli operatori coinvolti e ha deciso di costituirsi parte civile. Si è provveduto a denunciare gli aggressori per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e per uno di loro anche stalking dal momento che non era la prima volta che teneva comportamenti aggressivi all'interno del Pronto Soccorso.

L'Ufficio legale dell'Azienda è inoltre a disposizione degli operatori per fornire tutto il supporto nell’eventualità volessero sporgere denuncia, in particolare per la domiciliazione presso la sede dell'Aosp. “Massima vicinanza e solidarietà agli operatori coinvolti nell'episodio della scorsa notte. Eventi di violenza che non possono essere tollerati in alcun modo - ha dichiarato Chiara Gibertoni, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna - . Il tema della sicurezza degli operatori è al centro dell’attenzione e insieme alle organizzazioni sindacali stiamo cercando ulteriori azioni oltre a quelle messe in campo fino ad ora: è evidente che gli sforzi compiuti non sono ancora sufficienti. Allo studio la sperimentazione di un gilet protettivo dotato di dispositivi anti aggressione che inibiscono il contatto fisico. Se la sperimentazione sarà fruttuosa allora l'esperienza si potrà estendere”.

Gli interventi attuati per tutelare gli operatori dalle aggressioni negli ultimi due anni sono stati l’estensione h24 per 365 giorni all’anno della presenza della guardia giurata, l'introduzione di pulsanti di emergenza nei Pronto soccorso collegati direttamente alla vigilanza interna, l'organizzazione di corsi di autodifesa personale e di descalation del conflitto, l'introduzione della possibilità di denuncia di interruzione di pubblico servizio, l'attivazione da parte della Regione Emilia-Romagna di corsi in cui polizia, carabinieri e operatori sanitari si confrontano e si scambiano le reciproche esperienze per la gestione dei casi di aggressione.

Con i rappresentanti dei lavoratori su questo tema si tengono incontri continui e sul sito intranet dell'azienda infine sono presenti le indicazioni per richiedere il supporto del servizio legale. Va specificato inoltre che in fase di definizione del nuovo contratto del personale medico e sanitario a livello nazionale l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, attraverso il suo ufficio legale, aveva chiesto di inserire anche la possibilità di farsi carico delle spese legali che gli operatori si troverebbero ad affrontare nel caso di una denuncia per aggressione avvenuta sul posto di lavoro. Una possibilità che purtroppo non è stata accolta ma che l'Azienda si riserva di continuare a perseguire anche per i contratti a venire.