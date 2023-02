Pronto soccorso, aree ’taglia attese’ Al Maggiore nasceranno tre sale

Il Pronto soccorso del Maggiore cambierà aspetto entro il 2024: saranno realizzati interventi strutturali che coinvolgeranno un’area di circa 350 metri quadrati dove sorgeranno open space per i codici bianchi e verdi. Si tratta di lavori di adeguamento e ampliamento della struttura che ha la funzione di centro hub e trauma center per l’area vasta Emilia Centro. "È sorta l’opportunità di rivedere l’organizzazione del Pronto soccorso, specialmente per l’accessibilità dei codici bianchi e verdi, ai quali sono imputabili i maggiori flussi e le conseguenti durate di trattamento. Per questo è stata studiata una riorganizzazione interna degli spazi di visita e osservazione breve – precisa l’Ausl –, coordinata con il nuovo sistema di accessi e attese post pandemia, che prevede la realizzazione di tre grandi ambienti in open space con le seguenti funzioni: un’ampia sala potenziata per il trattamento dei codici bianchi e verdi, attrezzata con 7 box di visita; due sale per l’osservazione breve intensiva, con rispettivamente 7 e 9 posti letto. Si manterrà, inoltre, un’area open space composta da 8 postazioni per l’attesa di pazienti in barella, già presi in carico e in attesa di completare l’iter diagnostico-terapeutico, in diretta comunicazione con il nuovo Obi (Osservazione breve intensiva, ndr)". È uno dei lavori che saranno realizzati con il finanziamento regionale complessivo di 11 milioni e 950mila euro per l’area di Bologna.

L’Ausl farà interventi anche al Bellaria, dove la Regione contribuirà a realizzare il progetto del Day service riabilitativo che prevede la ristrutturazione di alcuni spazi dell’ospedale, funzionali alla migliore presa in carico di pazienti particolarmente complessi. Accanto al day service riabilitativo, grazie alla collaborazione e al sostegno della Fondazione ricerca scienze neurologiche, nasceranno poi nuovi laboratori di ricerca.

Risorse anche all’Irccs Sant’Orsola, dove sarà ampliata la banca regionale dei gameti. L’intervento consiste nell’ampliamento della banca del sangue cordonale che sarà spostata in spazi più ampi su una superfice di circa 165 metri quadrati. L’altro canale di finanziamento coinvolge le isole ecologiche e sistemi innovativi per la raccolta dei rifiuti. Al Rizzoli lavori all’ala moderna dell’ospedale per realizzare la Terrazza dei bambini, uno spazio coperto polifunzionale dedicato in particolare ai pazienti pediatrici e oncologici e alle loro famiglie, cofinanziato dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli. per la terrazza dei bambini all’ultimo piano dell’ala moderna dell’ospedale, con affaccio su Bologna, uno spazio coperto polifunzionale dedicato in particolare ai pazienti pediatrici e oncologici e alle loro famiglie, cofinanziato dalla Fondazione istituto ortopedico Rizzoli.