Pronto soccorso, boom di ingressi e attese

Criticità nell’emergenza urgenza. Ieri molti arrivi al Pronto soccorso del Maggiore e in diversi ospedali del territorio provinciale. Come osservano gli esperti, in genere è il lunedì una giornata difficile, quando chi non ha trovato una risposta ai propri problemi sanitari nel fine settimana, decide di presentarsi al Pronto soccorso.

E invece ora l’iperafflusso si è spostato sul martedì.

"Nel corso della giornata i Pronto soccorso bolognesi hanno registrato un iperafflusso", ammette l’Ausl fornendo i numeri.

Lunedì erano stati "156 gli accessi complessivi registrati al Maggiore, un dato nella media giornaliera, a fronte di 217 pazienti che si sono recati al Pronto soccorso del Maggiore entro le 17 di oggi (ieri, ndr)". Quindi ben 61 in più, quando la giornata non è ancora terminata.

L’Azienda di via Castiglione non si ferma qui e offre anche una ’lettura’ dei casi: "Alle 18 la totalità delle persone che sono in attesa all’ospedale Maggiore" è costituita da "codici verdi e azzurri, di cui circa il 20% presenta sintomi che potrebbero essere presi in carico anche nei Centri di assistenza e urgenza".

E qui si apre un altro tema: oggi si apre il Cau a Vergato, il secondo dopo quello di Budrio, ed entro dicembre altri due centri nelle case della salute del Navile e di Casalecchio. Con le nuove strutture in attività, questi numeri di quanto scenderanno?

L’Azienda Usl ha tenuto sotto controllo anche le strutture di emergenza urgenza della provincia, osservando anche lì un aumento dei casi.

"L’iperafflusso non ha coinvolto unicamente il Pronto soccorso del Maggiore, bensì anche i Pronto soccorso territoriali. In particolare il Pronto soccorso di Bentivoglio", precisa l’Ausl, dove lunedì sono stati registrati "103 accessi a fronte dei 122 delle 18 di oggi (ieri, ndr); il Pronto soccorso di Bazzano lunedì ha registrato 52 accessi a fronte di 60 accessi oggi (sempre fino alle 18 di ieri, ndr); infine San Giovanni in Persiceto lunedì ha accolto 57 pazienti, mentre oggi (ieri, ndr) alle 18 erano già 53".

