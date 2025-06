Pronto soccorso da salvare a Bazzano

Apprendo che la Regione Emilia Romagna intende depotenziare il Pronto soccorso di Bazzano, che serve tutta la Valsamoggia e parte dell’area collinare. La Regione continua a bastonare la sanità aumentando i ticket e riducendo i punti di assistenza, scaricando le colpe sul governo. Un esponente della sanità privata che si impegna per gli accordi con la sanità

pubblica ritiene che i soldi di quest’ultima siano mal spesi.

Paolo Sereni

Risponde Beppe Boni

C’è nebbia nelle scelte sanitarie della Regione. E la nebbia non consente di imboccare le strade giuste. I Pronto soccorso delle città, Bologna soprattutto, sono sotto pressione, sai quando entri e non sai mai quando esci, le attese sono di ore e ore, i flussi di utenti per vari motivi sono pazzeschi. I Cau funzionano a singhiozzo, qualcuno è efficiente, altri meno. E in questa situazione di incertezza si pensa a depotenziare un ospedale gioiello come quello di Bazzano? C’è qualcosa che non funziona.

Se i sindacati, le associazioni di categoria, i cittadini si ribellano a questa scelta hanno buone ragioni. I presidi di emergenza sul territorio, soprattutto in collina e montagna, sono fondamentali e anzichè potenziarli si pensa a smontarli. I sindacati e i lavoratori hanno minacciato lo sciopero. E stavolta non si tratta di una mobilitazione stile - Landini, cioè dal sapore politico.

Ci sono motivi di buonsenso. Mantenere, anzi potenziare e migliorare, un ospedale di prossimità come il Dossetti di Bazzano significa assicurare ad un’area importante della provincia gli stessi standard di assistenza della città.

