Pronto soccorso e territorio. Un binomio che da tempo è al centro del dibattito politico-sanitario. "Molte prestazioni di codici minori erogate nei Pronto soccorso potrebbero trovare risposta sul territorio", precisa Raffaele Donini che poi aggiunge: "Tutti gli ospedali non possono fare tutto, dobbiamo individuare una mission e una vocazione per ciascuno e fare in modo che il cittadino abbia tutte le risposte sul territorio. Ci sono tante prestazioni che possono essere svolte negli ospedali di comunità o nei distretti". Al convegno dell’Ordine dei medici si è parlato anche dei professionisti. Con i medici di medicina generale, ricorda Donini, "abbiamo fatto un buon accordo, ma ora va tradotto in pratica. Mi aspetto che il tavolo che abbiamo messo in campo con loro dia buoni frutti in tempi rapidi. Attendo proposte coraggiose e aggressive per ridurre il carico burocratico. È un’urgenza". Ecco la voce dei professionisti. "Per l’assessore Donini la soluzione al problema dell’affollamento dei Pronto soccorso passa anche per una riorganizzazione del territorio. La Fimmg di Bologna – sottolinea il segretario Salvatore Bauleo – ha già presentato una proposta che prevede un ambulatorio medico ogni Aft (Aggregazioni funzionali territoriali), per intenderci circa ogni Distretto, destinato alle gestione dei casi clinici a bassa complessità. I camici bianchi che lavoreranno in questi ambulatori saranno prevalentemente medici di medicina generale a rapporto orario, dovrà essere data loro la possibilità di attivare percorsi diagnostici rapidi. Questa stessa possibilità dovrà essere consentita anche ai medici di medicina generale a ciclo di scelta, al fine di non creare condizioni che possono portare a incrinare il rapporto fiduciario tra i medici di assistenza primaria e i loro assistiti".

Secondo Marta Evangelisti, capogruppo Fd’I in Regione, "bisogna dare una risposta immediata per la medicina territoriale. Non siamo d’accordo che le Case della salute risolveranno questo nodo. Abbiamo un problema di numeri, i professionisti sono sottostimati, ma abbiamo un problema anche a livello economico".

d. b.