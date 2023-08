Pronto soccorso, ecco i nuovi spazi "Destinati ai malati meno gravi"

di Donatella

Barbetta

Il Pronto soccorso del Maggiore punta sulla riorganizzazione interna per affrontare i casi di sovraffollamento ed evitare che i malati siano trasportati in barella da un’area all’altra in attesa della visita. Il settore che per tre anni era stato dedicato al Covid, dall’inizio del mese è stato assegnato ai pazienti meno gravi.

Come funziona la nuova disposizione?

"Lo spazio un tempo utilizzato per le persone positive al Covid, adesso che il virus ci ha dato tregua, abbiamo pensato di utilizzarlo per la media e bassa complessità, ossia per i malati meno gravi. Per eventuali casi da isolare teniamo a disposizione un piccolo ambulatorio", risponde Alessio Bertini, direttore del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza.

Qual è l’obiettivo?

"Consentire un’organizzazione migliore per i pazienti che si ritrovano meno frequentemente con le barelle addossate e anche per il personale che può muoversi con maggiore comodità: così migliora anche la nostra efficienza. Il medico si trova in un ambiente open, aperto, dove ci sono più box e può dedicarsi a più pazienti contemporaneamente invece di visitarne uno alla volta nell’ambulatorio".

Ha scritto al personale di non attendere i malati, ma di andare loro incontro. Un cambiamento importante.

"Sì. Stiamo cercando di creare un sistema più dinamico per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari creando aree più funzionali. Quando gli spazi erano angusti, poteva capitare che il medico attendesse il malato dietro la scrivania, con accanto l’infermiere. Ora puntiamo a un cambiamento dell’assistenza. I pazienti, dopo aver superato il triage, possono ricevere la visita del medico nel nuovo spazio appena attrezzato, senza essere spostati più volte, spesso con la barella, da una zona all’altra. Insomma, meno movimenti dei pazienti e del personale".

Così i tempi di attesa si riducono?

"Sicuramente quando c’è più spazio e i medici vedono più persone contemporaneamente e così ognuno inizia gli accertamenti, si va più veloci e in parte questo sta già accadendo. Ma per arrivare al traguardo e incidere su questo aspetto ci vorrà almeno un anno: presto ci incontreremo con i nostri ingegneri".

Qual è il bilancio dopo i primi dieci giorni?

"Vedo più ordine e spesso quando arrivo i corridoi sono vuoti, senza barelle, ed è bello. Il tempo è un indicatore, ma lo è anche la qualità di come si trascorre il tempo in Pronto soccorso. Offrire spazi più degni ai nostri pazienti è già un passo avanti, poi cercheremo di migliorare anche sulle attese".

Siamo a Ferragosto, come vanno gli accessi?

"La nostra media giornaliera è di 150. In questi giorni oscilliamo attorno a 140: è il segnale che in città c’è poca gente".

La crisi dei Pronto soccorso risente dei tanti ingressi, quindi di un’attività intensa, e della carenza di medici: al Maggiore proseguono le dimissioni?

"Avremo 4 uscite entro settembre e attendiamo tre ingressi a ottobre. Al recente bando hanno risposto in pochi, una ventina, di cui solo un medico di emergenza territoriale. Vedremo lo svolgimento del concorso".

Ha una proposta contro la crisi?

"Il settore soffre anche per la qualità della vita che si offre i medici. Bisogna costruire un ambiente dove i professionisti possano rimanere, noi ci proviamo a partire dagli spazi. Io ho 60 anni e sono orgoglioso di poter lavorare con colleghi più anziani di me e spero che arrivino qui alla pensione".