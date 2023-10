Pronto soccorso, il sindaco dice sì alla riforma

Attraverso i Cau, il Centro di Assistenza in Urgenza (Cau), l’ospedale di Vergato va incontro alle esigenze dei cittadini. E’ questa la sintesi del tavolo che si è tenuto ieri nel Comune di Vergato e che ha avuto come tema proprio la riorganizzazione del presidio montano.

"Il Cau andrà a sostituire il Pronto Soccorso – spiega il sindaco vergatese Giuseppe Argentieri – e questa forma, se bene strutturata e organizzata, diventa garanzia per tutta la funzionalità dell’ospedale stesso anche perché garantisce un servizio 24 ore su 24. A questo bisogna aggiungere la riattivazione dei servizi di chirurgia ambulatoriale con una gamma delle attività e delle possibilità di intervento a livello ospedaliero ambulatoriale, potenziata fino a 5.000 interventi l’anno. Il quadro è sicuramente molto interessante ma restano i timori dal punto di vista operativo perché le criticità che si sono palesate negli anni passati non hanno permesso la realizzazione del piano di riordino proposto nel 2017". Il piano di riordino è stato disegnato dal direttore generale dell’Ausl di Bologna con l’ospedale che non svolgerà solo una funzione nel territorio, ma aiuterà anche tutta l’area metropolitana a smaltire le liste d’attesa con la sua attività ambulatoriale e diagnostica.

"Siamo qui a confrontarci con gli amministratori e con i nostri interlocutori territoriali - afferma Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute della Regione - perchè vogliamo accompagnare questa fase molto delicata della sanità territoriale. Stiamo investendo sull’emergenza-urgenza per arrivare sempre più rapidamente a prendere in carico i cittadini che hanno gravi problematiche di salute a rischio vita. Per fare questo abbiamo investito risorse per la nuova flotta degli elicotteri, per l’elisoccorso, voliamo anche di notte. Abbiamo anche intenzione di investire qui: fra qualche giorno partirà il concorso per primario di medicina e quindi resterà certamente un ospedale per acuti. Avremo la nuova Tac altamente tecnologica e cercheremo di migliorare anche la chirurgia ambulatoriale che riprenderà a pieno regime anche con una collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli".

"Preso atto purtroppo della necessità di riconvertire il Pronto Soccorso - aggiunge Alessandro Santoni, Presidente del Comitato del Distretto Socio Sanitario dell’Appennino bologne - in questi mesi abbiamo lavorato per migliorare la proposta complessiva. Chiediamo, però, garanzie sul funzionamento futuro dell’ospedale, condizione necessaria per dare servizi di qualità e per mantenere la fiducia dei cittadini".

