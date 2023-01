Pronto soccorso in crisi I sindacati: "Caos da mesi"

"Il problema delle lunghissime attese nel Pronto soccorso del Sant’Orsola non è certo una questione delle ultime settimane: da mesi denunciamo una situazione insostenibile dove anche i pazienti più fragili, che dovrebbero essere visti nel giro di un’ora, arrivano ad attenderne anche dodici". Filomena Ciociola, segretaria aziendale della Uil-Fp per il Policlinico parla di una situazione, quella relativa al Pronto soccorso generale, dove si vive "nell’approssimazione. Gli operatori sanitari sono costretti a lavorare nell’emergenza – dichiara –. Con l’aumento degli accessi si allungano le ore di attese dei pazienti: ad esempio un codice azzurro, che deve essere refertato entro 60 minuti, viene visitato anche dopo 720 minuti, quindi dodici ore. E nemmeno il Pronto soccorso pediatrico è salvo da questa situazione di criticità".

Il tutto è contenuto in un comunicato presentato alla direzione del Sant’Orsola e oggetto di confronto con la direzione stessa, pochi giorni prima di Natale, come precisa la sindacalista che aggiunge: "Si sta arrecando disagi a tutti i pazienti sia che si tratti di adulti che di bambini, ma a tutt’oggi non è cambiato nulla, le condizioni di lavoro sono le stesse".

Ieri mattina, intorno alle 12, i pazienti in attesa erano 78: la situazione, però, è andata migliorando nel pomeriggio in quanto l’ospedale ha recuperato sedici letti (otto dal reparto di Urologia e otto dalle ’bolle’ dei vari reparti) e una decina di pazienti che erano in attesa sono stati dimessi. Il Sant’Orsola non può fare altro che ribadire quanto già detto e cioè che più di quello che è stato messo in atto, quindi il recupero di 42 posti letto (effettuato nelle scorse settimane) più gli altri 16 reperiti ieri mattina, è difficile fare. Non possono essere ceduti, viene specificato, posti letto da reparti come oncologia, cardio-chirurgia, ematologia e da lunedì dovrebbe riprendere anche tutta l’attività chirurgica che ha rallentato durante le festività natalizie. Anche perché c’è l’altro grande tema di cui non si può non tenere conto: lo smaltimento delle liste d’attesa che si sono formate durante la pandemia e che rischiano seriamente di allungarsi anziché accorciarsi. Ma se non si liberano letti non si possono operare le persone che poi non hanno un posto per il ricovero.

Una via di fuga, auspicata dalla direzione del Policlinico, potrebbe essere il trasferimento dei pazienti non gravi o che devono solo completare la degenza, nelle strutture delle cliniche private accreditate. Al momento, come dichiarato dalla stessa Ausl non sembra invece avere problemi di gestione dei pazienti il Pronto soccorso del Maggiore.

Monica Raschi