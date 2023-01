Pronto soccorso in crisi Roti: "Aumenteremo i letti di cure intermedie, ne abbiamo solo 35"

di Donatella Barbetta

I letti di cure intermedie sono indicati dagli esperti come una delle misure per velocizzare i ricoveri provenienti dal Pronto soccorso, ecco la loro mappa.

Quanti ce ne sono nel nostro territorio?

"Nell’area metropolitana la presenza è scarsa, perché ne abbiamo 35, quando rispetto al decreto 77 del 2022 che da indicazioni alle Regioni, dovremmo averne tra i 180 e i 200, dal momento che si calcolano 20 letti ogni 100mila abitanti", risponde Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Azienda Usl.

In quali strutture si trovano i posti di cure intermedie?

"A Villa Erbosa, con gestione Ausl, anche se la struttura è privata, e negli ospedali di Loiano e Vergato".

E gli oltre 150 che mancano quando nasceranno?

"Saranno pronti entro i primi tre mesi del 2026 grazie ai fondi del Pnrr. Un centinaio sono già in programmazione nei cinque Osco, ossia gli ospedali di comunità".

Dove sorgeranno?

"Due a Bologna, uno al Palagi, 18 letti, e l’altro a Villa Erbosa, i 16 letti già esistenti. Gli altri negli ospedali di Bazzano, 20, Loiano, 15, e si tratta di due riconversioni, poi gli altri 10 posti esistenti a Vergato. Inoltre a San Giovanni in Persiceto e a San Pietro in Casale sono previste nuove realizzazioni rispettivamente per 20 e 18 posti".

Nell’immediato sono previste altre soluzioni ’ponte’?

"Stiamo studiando un’assistenza extra ospedaliera attraverso una rimodulazione dei posti di lungodegenza con il privato accreditato. Attualmente, come emerge dai numeri, abbiamo maggiore bisogno di letti di cure intermedie, caratterizzati da un livello inferiore di assistenza e da ricoveri più brevi, rispetto ai posti di lungodegenza, di cui c’è una disponibilità maggiore, ne contiamo infatti 220, a cui se ne aggiungono 58 di riabilitazione estensiva. Quindi, senza toccare il budget fissato, c’è lo ’spazio economico’ per attivare questa tipologia di letti. Vedremo come andrà la trattativa".

I Pronto soccorso risentono della ripresa della chirurgia programmata?

"Non al momento, vedremo nei prossimi giorni se servirà una riconfigurazione. I Pronto soccorso hanno sofferto per le difficoltà alle dimissioni nei festivi, e abbiamo notato una maggiore criticità a Bazzano, dove sono aumentati gli accessi".

Ulteriori misure per alleggerire l’attività dell’emergenza?

"Stiamo incrementando l’assistenza domiciliare, aumentando la presenza di infermieri e operatori ed è in molti casi un’alternativa al ricovero. Ed è cresciuta di 200mila euro nel 2022 la spesa per la fisioterapia domiciliare. Inoltre, in questo periodo si sta riorganizzando anche la presa in carico dei pazienti cronici grazie al Dipartimento di medicina specialistica ospedale territorio, nato recentemente e diretto dal cardiologo Stefano Urbinati".

Quale sarà la caratteristica del nuovo Dipartimento?

"Faciliterà la collaborazione tra i medici di medicina generale e gli specialisti per il primo accesso alle visite e per i percorsi dei cronici: nascerà una rete per la cardiologia, la pneumologia e la diabetologia, a cui si aggiunge la reumatologia interaziendale".