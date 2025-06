Pronto soccorso, l’assessore gela la piazza

"Riorganizzazione necessaria. Dobbiamo continuare a garantire gli stessi servizi in una situazione di drammatica carenza di personale medico e infermieristico". E’ una medicina amara, ma anche un bagno di realtà quello che ieri sera l’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi ha somministrato al consiglio comunale di Valsamoggia riunito in seduta straordinaria in una piazza di Bazzano colma di cittadini per discutere del futuro del Pronto Soccorso dell’ospedale Dossetti. Operazione contestata dai cinque sindaci del distretto di Casalecchio, che hanno ormai digerito la decisione della chiusura notturna del Cau, ma che non si rassegnano alla necessità sostenuta da Regione e Azienda Usl di risparmiare personale e declassare il Pronto soccorso al ruolo di Punto di primo intervento.

"Il Pronto soccorso di Bazzano rimane nelle sue funzioni e nella sua identità, non dobbiamo farne una questione di parole perché si tratta di struttura di urgenza e non di emergenza. Situazioni che sono una minima parte delle 18mila prestazioni richieste in media ogni anno. Resta la radiologia, resta il servizio del 118, resta la diagnostica con quattro posti letto di osservazione breve non intensiva", ha detto Fabi di fronte ai consiglieri, ai tre sindaci dell’Unione, e ad almeno duecento persone che hanno gremito la piazza, aderendo agli inviti bipartisan delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Le stesse che sabato scorso avevano dato vita a una manifestazione partita dalla piazza e approdata davanti al Dossetti, un ospedale che è punto di riferimento di tutto il circondario, per un bacino che sconfina nel modenese e supera di gran lunga le 110mila persone. Una struttura che fra pochi mesi inaugurerà una nuova ala per un investimento di cinque milioni di euro.

Elementi ribaditi da Fabi, che non è stato contestato dai cittadini arrivati in piazza, determinati a difendere il loro ospedale e il loro pronto soccorso. Con esercenti come Roberto Ciavarella, che hanno chiuso bottega per fare sentire la loro voce: "Se non ci fosse stato un Pronto soccorso all’altezza della situazione non sarei qui a raccontarla visto che a dicembre solo la vicinanza, la diagnostica e la perizia del dottor Marsigli mi hanno salvato la vita". Il sindaco Ruggeri, nella veste di presidente dell’Unione, nell’introduzione ha ricordato che le risorse calano ed è giusto riorganizzare i servizi. Mentre la sindaca di Valsamoggia Milena Zanna ha scandito la richiesta che "il Pronto soccorso rimanga tale, che non venga diminuito. Abbiamo bisogno di questo presidio vicino alla comunità".

Gabriele Mignardi