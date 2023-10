Pronto soccorso, l’opposizione in piazza

I cittadini si preparano a scendere in piazza, sabato mattina alle 10, per protestare contro la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Budrio. Già erano centinaia i cittadini presenti nella serata del 23 ottobre all’Auditorium di Budrio in occasione dell’evento organizzato dalla lista civica di opposizione ’Noi per Budrio’, dell’ex sindaco Maurizio Mazzanti, sul tema della chiusura del pronto soccorso e della sua riconversione in Cau, ovvero Centro Assistenza-Urgenza.

"Nel corso della serata è stato fatto il punto sulla riforma dell’emergenza-urgenza nel territorio e in tutta la regione, che investirà in particolar modo l’ospedale di Budrio, e siamo preoccupati come consiglieri comunali del gruppo Noi per Budrio – dichiarano dalla minoranza –. L’incontro ha visto l’ausilio di due relatori indipendenti ed esterni, Luigi Sica, responsabile sanità del Psi e Roberto Pieralli, Presidente Snami Emilia-Romagna. Il nostro gruppo non esprime un rifiuto generalizzato alla riforma dell’emergenza-urgenza e all’istituzione dei Cau: siamo perfettamente consapevoli della necessità di intervenire a tutti i livelli sulle condizioni dei nostri pronto soccorso, specie negli ospedali e nei presidi considerati periferici, già in sofferenza. Riteniamo però che quello che succederà a Budrio, dove il Pronto Soccorso verrà interamente sostituito dall’apertura del Cau, sia contrario a qualunque spirito realmente riformatore e rappresenti un passo indietro rispetto agli intenti dichiarati". Da Noi per Budrio poi specificano: "Abbiamo fatto luce sui numerosi aspetti critici della riforma, in particolar modo sulle difficoltà degli operatori sanitari e dei medici che concretamente dovranno lavorare in questi Cau, sulle implicazioni giuridiche e organizzative, sull’impatto verso i pazienti e sugli scenari futuri. Dal punto di vista politico contestiamo e rigettiamo con forza la scelta dell’amministrazione comunale di non cercare alcuna soluzione alternativa, di non pensare ad alcun percorso partecipato con i cittadini se non a cose decise, di non informare il consiglio comunale in merito alle proprie determinazioni e alle interlocuzioni con gli enti regionali".

"Respingiamo con forza le accuse di strumentalizzazione ricevute dal Partito Democratico di Budrio – aggiungono gli oppositori al progetto –: il nostro gruppo è pronto al dialogo ma non a rinunciare alla difesa della sanità pubblica e di prossimità, al welfare e ai valori costituzionali. Il nostro impegno su questo e altri temi non si ferma". Presente all’evento anche la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti.

Zoe Pederzini