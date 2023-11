Pronto soccorso a Bologna e provincia sotto pressione: più ingressi e lunghe attese

Bologna, 23 novembre 2023 – Pronto soccorso: ingressi in aumento, attese più lunghe e 4 posti letti aggiunti nella Medicina d’urgenza del Maggiore. È la fotografia scattata oggi nelle strutture di emergenza urgenza della città e anche in alcune della provincia.

Dalla mezzanotte di mercoledì alle 16.30 di oggi "il Pronto soccorso del Maggiore ha già dimesso 104 pazienti e ne ha ancora 90 in carico. Nella giornata si registra un iperafflusso, così come anche negli ospedali del Bolognese", precisa l’Ausl in serata.

Ed è stato necessario, da parte dell’Azienda di via Castiglione, introdurre una misura in più nell’ospedale di largo Nigrisoli. "Al Maggiore è stato messo in campo uno sforzo ulteriore grazie al contributo straordinario dell’équipe del Pronto soccorso e della Medicina d’urgenza – prosegue l’Ausl – che ha consentito di mettere a disposizione 4 ulteriori posti letto in Medicina d’urgenza a fronte del bisogno dei pazienti".

Nel pomeriggio di oggi a Bazzano erano presenti 21 pazienti e 7 attendevano la visita, a Bentivoglio 33 pazienti presenti di cui 14 in attesa della visita. Aumento di accessi anche al Pronto soccorso del Sant’Orsola, dove nella prima settimana di novembre si registrava una media di 185 pazienti al giorno, di cui 10 Covid, mentre in questa settimana i pazienti sono saliti a 200 al giorno, di cui 15 contagiati dal Coronavirus. Al Policlinico i ricoverati con il Covid sono 59, circa 70 negli ospedali dell’Ausl.

I positivi al Covid aumentano, oggi 134 nel territorio dell’Ausl, 834 in Emilia-Romagna. "La curva sta crescendo – ammette Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute – e i casi sono in aumento come era prevedibile in questa stagione. Raccomandiamo alla popolazione over 60 e ai fragili di vaccinarsi".

Intanto, la Uil Fpl medici chiede all'Ausl "un riscontro urgente a chiarimento delle modalità di gestione delle risorse umane che afferiscono ai piani di lavoro della Unità operativa Pronto soccorso ed emergenza territoriale area spoke che comprende le due aree ex-nord e ex-sud".