"Pronto soccorso nei giorni festivi Ancora tanti bimbi di pochi mesi"

"Nei giorni della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano in genere nei Pronto soccorso si registra un calo di accessi e quindi l’andamento è stato in linea con le previsioni". Vincenzo Carnuccio (nella foto), direttore facente funzioni del Maggiore e del Bellaria, fa un primo bilancio dei festivi appena trascorsi.

"Al Pronto soccorso del Maggiore – osserva il dirigente – la media è di 165 accessi giornalieri, invece nei tre giorni analizzati eravamo a quota 120, quindi con un 25% in meno, tranne il 24, quando sono stati registrati 150 ingressi". Ieri, a metà pomeriggio i pazienti che si erano presentati dalla mezzanotte erano una sessantina, mentre i presenti erano circa quaranta, mentre generalmente sono almeno 60.

Discorso diverso per il Pronto soccorso pediatrico. "Continua ancora un incremento di accessi rispetto alla norma, ma senza raggiungere i livelli di dieci giorni fa – ammette Carnuccio –. Vengono accompagnati molti bambini piccoli, per la precisione sotto l’anno di età, e la maggior parte viene ricoverata per le bronchioliti causate dal virus sinciziale, anche se sono presenti anche casi di influenza. Gli stessi andamenti si rispecchiano anche negli ospedali spoke della provincia".

Anche i numeri della traumatologia si sono ridotti. "Sembra che in città ci sia meno gente – sottolinea Carnuccio – perché noi ricoveriamo generalmente in ortopedia sei persone al giorno, questa media adesso si è dimezzata". Nella terapia intensiva Covid del Maggiore sono assistiti sei pazienti, "ma solo uno di loro ha una polmonite da Covid, gli altri si trovano lì perché hanno affrontato un intervento chirurgico o per traumi e sono stati scoperti incidentalmente positivi. Anche i ricoveri Covid scendono, ora siamo attorno a 6 al giorno, erano più del doppio fino a dieci giorni fa. E persino le presenze nelle bolle si sono ridotte a circa 90 pazienti in tutte le strutture dell’Ausl. Procedono bene anche le dimissioni, fatte nei festivi grazie a qualche presenza in più di medici al mattino". Piccolo disguido informatico per pochi sanitari al pronto soccorso di Budrio il giorno di Natale: non essendo stato possibile prenotare i pasti al mattino, gli operatori hanno usufruito di una riorganizzazione dell’ultim’ora.