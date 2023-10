Pronto soccorso, petizione on line contro i tagli

Il sindacato Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) continua la sua battaglia contro la riforma dell’emergenza voluta dalla Regione. Per scongiurare la chiusura di una delle due automediche del 118 durante le ore notturne, il sindacato lancia anche una petizione online, che in due giorni è arrivata a sfiorare le 500 sottoscrizioni: "Medici, infermieri e soccorritori del 118 sono preoccupati per quanto sta accadendo nelle progettualità di riordino a Bologna i cittadini rischiano di perdere nelle ore notturne un pezzo vitale del servizio".

Sul piede di guerra anche Nursing Up, sindacato degli infermieri che, per voce del presidente nazionale, Antonio De Palma, annuncia un autunno di battaglie: "Con i casi più recenti esplosi in Toscana ed Emilia Romagna, i professionisti, seppur per ragioni diverse, hanno deciso di organizzare manifestazioni di protesta".