Pronto soccorso Rizzoli Bologna, blocco informatico: computer in tilt

Bologna, 16 aprile 2023 – Blocco informatico al Rizzoli e Pronto soccorso in tilt per due ore. Ieri, poco dopo le 13,30, i pazienti che si presentavano al triage rimanevano in attesa perché gli operatori non potevano fare l'accettazione in via informatica. Così alcuni sono rimasti davanti allo sportello, mentre c’era anche chi ha preferito rivolgersi ad altre strutture ortopediche di emergenza urgenza.

Poco dopo, però, gli addetti dell'Istituto ortopedico procedevano con l'accettazione cartacea. Quindi, l'attività è andata avanti lentamente ancora per un po', fino a quando il collegamento informatico è stato ripristinato.

Non è la prima volta che al Rizzoli capita questo stop: secondo l'ospedale il disguido può essere causato dagli aggiornamenti del sistema.