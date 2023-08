Pronto un nuovo Scenario Ecco il teatro che verrà

È la festa del teatro che verrà, delle nuove compagnie emergenti, dei giovani artisti impegnati sul versante della ricerca. Ed è la dimostrazione che la formula vincente in campo culturale è fare rete. Torna da venerdì 1 a lunedì 4 settembre nell’area della Manifattura delle Arti il festival Scenario giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Una kermesse radicata da alcuni anni a Bologna che, grazie alle capacità e alla generosa ostinazione della direttrice artistica (e docente universitaria) Cristina Valenti, è cresciuta, raccogliendo i contributi di Ministero, Regione, Comune, Fondazioni del Monte e Carisbo e creando uno strettissimo rapporto con DamsLabLa Soffitta. Le quattro giornate si svolgeranno secondo un palinsesto collaudato e si articoleranno nella sfida fra i dodici gruppi finalisti in gara, in quattro spettacoli serali ospitati sul palco del Cavaticcio di artisti usciti negli anni passati dal concorso, in tre laboratori e in una mostra. Appuntamento finale lunedì alle 18 nell’auditorium DamsLab di piazzetta Pasolini con la premiazione dei vincitori.

Vediamo nel dettaglio. Il festival si apre venerdì alle 21 al Giardino del Cavaticcio con lo spettacolo vincitore del premio Ubu 2022 L’Angelo della Storia di Sotterraneo, il gruppo che si occuperà altresì lunedì del talk che tradizionalmente precede la cerimonia di premiazione. Sabato mattina si entra nel vivo: prendono il via nella sala di piazzetta Pasolini, davanti a giuria e pubblico, le esibizioni dei gruppi finalisti del ‘Premio Scenario’ e del ‘Premio Scenario Periferie’ in programma fino al pomeriggio di domenica.

Dodici, come si diceva i concorrenti under 35 provenienti da ogni parte d’Italia a cui sono concessi venti minuti di rappresentazione: di Bologna è Debora ‘Binju’ Binci con SS16; di Crevalcore il Collettivo Crisi Collettiva con Pinocchio mangia spaghetti alla bolognese. Nel week end continuano gli spettacoli serali al Cavaticcio: sabato è di scena Topi di Usine Baug vincitori nel 2021 mentre domenica è annunciata una doppia proposta: alle 19 Caterina Marino presenta Still Alive (foto) mentre alle 21 tocca a Davide Enia, che del Premio è stato finalista nel lontano 2001, offrire una versione attualizzata del suo storico assolo Maggio ‘43. Tutte le performance sono a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, verranno trasferite al teatro Dehon. Le luci si accenderanno su questo palco ancora lunedì sera alle 21 quando si potranno rivedere i quattro ‘corti’ teatrali vincitori e segnalati di questa edizione.

