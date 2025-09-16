Propaganda su siti web islamici legati al terrorismo, la Digos perquisisce 5 persone

Bologna, 16 settembre 2025 – Si connettevano su internet e navigavano su siti web di propaganda terroristica. Nel mirino della Digos sono finite cinque persone tra Bologna, Ravenna e Modena, per cui sono scattate perquisizioni personali e informatiche con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti informatici.

Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni della direzione centrale della polizia di prevenzione derivanti dal monitoraggio in Rete, che hanno permesso di arrivare a un elenco di indirizzi Ip acquisiti in ambito di collaborazione internazionale. I titolari si sarebbero connessi a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche, riferibili soprattutto all’Isis e e alla Rete Haqqani e in particolare al network multimediale Al Raid Media Archive.

Le successive attività di analisi del traffico telematico degli indirizzi Ip, a cura della Digos di Bologna, hanno permesso di scovare 5 soggetti, intestatari delle utenze associate agli indirizzi segnalati: sono tutti cittadini maggiorenni, sia italiani di origine straniera che stranieri regolari. La Digos ha sequestrato diversi apparati telefonici e informatici, alcuni anche in uso ai figli minorenni degli indagati, in cui sono stati trovati primi riscontri di frequenti attività di navigazione, consultazione e scambio di materiale propagandistico. Ora proseguiranno le indagini e il controllo dei dispositivi da parte degli investigatori.