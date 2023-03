Bologna, presentata la proposta di legge contro le dimissioni per la cura dei figli

Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore

Bologna, 8 marzo 2023 - Parte da Bologna una proposta di Legge di iniziativa popolare che ha l’obiettivo di eliminare le dimissioni volontarie dal lavoro. Che, nel 71,8% dei casi, riguardano lavoratrici donne e madri che non riescono a conciliare i tempi del lavoro con la cura dei figli a causa della mancanza di servizi, reti familiari, flessibilità dell’orario di lavoro.

“Da Bologna parte una proposta importante, che porteremo fino in Parlamento, per contrastare le diseguaglianze e per dare forza a chi forza non ha e fermare soprusi, violenze e ricatti”, afferma il sindaco Matteo Lepore, annunciando l’iniziativa a Palazzo Malvezzi, sede della Città metropolitana.

Parte ora l’iter di confronto con sindacati, imprese, associazioni, forze politiche e con tutti i soggetti interessati. “Con l’obiettivo di cominciare la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge in occasione del Primo maggio”, spiega Simona Lembi, responsabile del Piano per l’uguaglianza della Città metropolitana.

In un Paese penalizzato tanto da un ritardo culturale e quanto da un’inedia normativa in materia di diritti delle lavoratrici, “questa proposta di legge vuole essere universalistica, rivolta cioè anche agli uomini”, spiega Federico Martelloni, docente di Diritto del lavoro all’Unibo. E punta a “tenere agganciati lavoratrici e lavoratori al posto di lavoro” durante i primi anni di vita dei figli. Oltre che “a garantire il diritto soggettivo del rientro al lavoro, senza penalizzazioni sul piano del reddito e quello pensionistico”, commenta Franco Focareta, docente di Diritto del lavoro all’Alma Mater.

La proposta di Legge prevede quindi la costituzione di un Fondo economico, “con risorse importanti”, che richiederà quindi un forte intervento pubblico. Fra i punti chiave della proposta, spiega Laura Calafà, docente di Diritto del lavoro all’università di Verona, “la flessibilità spazio-temporale orientata alle esigenze di cura, per entrambi i genitori, e la possibilità di part-time eventuale, reversibile e temporaneo”.