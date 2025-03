Proroga per ‘Bolognetti’: "Nessuno ne ha usufruito"

Alla fine, la tanto vituperata proroga alla scadenza del bando non è nemmeno servita. Sono tre le proposte arrivate per la concessione degli spazi in vicolo Bolognetti, come era già nell’aria: quella di Nata per Sciogliersi, associazione costola di Làbas che ha gestito i locali negli ultimi anni, non senza polemica; quella del Centro sociale culturale Villa Paradiso, dopo il caso della decisione del Comune di fare andare via i titolari dalla Casa di Quartiere al Savena per mettere lì nuovi servizi dedicati al welfare; quella de Le Macchine Celibi, che aveva provato un anno fa a mettere mano sugli spazi dell’ex Caserma Masini (in passato occupata proprio da Làbas) senza però riuscirci. Tutte le realtà hanno rispettato i tempi, inviando la Pec con (corposi) allegati entro la deadline fissata alle 12 di lunedì scorso. Senza dover beneficiare, dunque, delle 24 ore bonus concesse da Palazzo d’Accursio.

Il capo del dipartimento Cultura, Sport e Promozione della città ha firmato ieri la determina per ammettere alla selezione tutti e tre i soggetti che hanno presentato le proposte per la concessione dei locali al piano terra e del quadriportico di vicolo Bolognetti 2. Ora si procederà alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte (come successo, ad esempio, per l’ex Masini di via Orfeo) sulla base di punteggi attribuiti secondo indici e indicatori, prima di arrivare alla scelta che porterà poi a una "co-progettazione" e alla concessione vera e propria per quattro anni (con la possibilità di un rinnovo per altri quattro). Spazi contesi soprattutto negli ultimi mesi e anni, con la battaglia legale fatta di contenziosi e ricorsi al Tar tra Nata per Sciogliersi e il Comitato Piazza Verdi, che alla fine aveva portato a un nulla di fatto vista anche la naturale scadenza della concessione a Làbas e il nuovo bando già annunciato.

Rispetto alla proroga di 24 ore per la presentazione delle domande, l’amministrazione precisa: "Alla luce di un possibile ritardo nella ricezione della Pec e di segnalazioni di difficoltà nell’invio a cause delle dimensioni degli allegati, si è proceduto a prorogare il termine per la presentazione delle proposte alle 12 del 4 marzo, al fine di assicurare la massima partecipazione. Tuttavia, tutti e tre i soggetti hanno inviato le proposte entro le 12 del 3 marzo e precisamente: l’associazione Nata per Sciogliersi ha inviato la domanda alle 11.37; l’associazione Centro sociale culturale Villa Paradiso alle 11.46 e Le Macchine Celibi alle 11.54. Nessuno ha quindi beneficiato del rinvio di 24 ore".

