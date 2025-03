Prorogata la mostra di LaChapelle

Dopo il grande successo la mostra ’Oltre il Reale: David LaChapelle a Bologna’ allestita in Galleria Cavour 1959 è stata prorogata fino a sabato 5 aprile. L’esposizione, ideata da Contemporary Concept e a cura di Deodato Arte con Galleria Cavour 1959, ha visto oltre 11.000 visitatori nelle prime settimane, confermandosi come uno degli appuntamenti artistici più apprezzati. Per celebrare la proroga, il percorso espositivo si arricchisce con un’ulteriore opera di LaChapelle, ’Taking Mummy for a Walk’ (1998), un’opera potente e suggestiva sulla tensione tra passato e presente, vita e morte.