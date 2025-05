Prorogato il bando per la gestione della Trattoria Anna

È stata prorogata al prossimo 11 giugno la scadenza del bando pubblico lanciato dal Comune di Grizzana Morandi, nell’ambito del progetto pilota ’Da Campolo l’arte fa Scola’ finanziato dal Pnrr, per l’affidamento in locazione della storica Trattoria Anna (nella foto), situata nel cuore del borgo di Campolo, in via Campolo 23.

La Trattoria Anna, fondata nel 1954, è stata per decenni un luogo simbolo di accoglienza e convivialità: nata come semplice osteria per servire i lavoratori delle cave di Montovolo, è diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori, offrendo piatti genuini della tradizione emiliana e mantenendo vivo il sapore autentico dell’Appennino.

La scadenza per la presentazione delle domande sarà quindi mercoledì 11 giugno alle ore 12.