Prorogato il bando per le giovani imprese innovative, più spazio alle donne

Prorogata al 18 febbraio prossimo la scadenza del bando Co-Start Villa Garagnani, l’incubatore del Comune di Zola Predosa, aperto alle giovani imprese e con cui saranno selezionate quattro startup innovative che fruiranno, gratuitamente, di spazi e servizi dedicati allo sviluppo della loro idea imprenditoriale nelle stanze affrescate di Villa Edvige Garagnani, in via Masini. La selezione è aperta a soggetti singoli, a team informali e a startup costituite da non oltre 36 mesi. Sono ammessi tutti i settori merceologici. "Co-Start è una possibilità unica e concreta per le giovani aziende – evidenzia Lorenzo Cocchi (nella foto), vice sindaco di Zola Predosa con delega alle Attività produttive – il nostro obiettivo è quello di arricchire il tessuto produttivo locale con nuovi progetti che rendono appetibile, dinamico e competitivo il nostro territorio". Le giovani imprese partecipanti saranno ammesse alle selezioni se il loro progetto si muove nell’ambito del Pnrr e se raggiunge gli obiettivi di Agenda Onu 2030. Saranno premiate idee di supporto ai settori dell’industria meccanica e automobilistica, della meccanica di precisione, automazione industriale e robotica. Progetti inclusivi e con ricadute sul territorio zolese. Almeno una delle startup selezionate dovrà essere composta per il 50 per cento da donne. Il percorso prevede due mesi di pre-incubazione dei progetti. Una Commissione sceglierà le quattro startup che accederanno ai quattro mesi di incubazione con servizi di di coaching, tutoring e temporary management.

n. m.