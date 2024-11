Prospettive d’Oriente al Medievale. Si apre lo scrigno di Norman Jones

È una piccola ma complessa e curatissima mostra quella che si apre sabato 23 novembre al Museo Medievale. Prospettive d’Oriente, che nasce dalla donazione di arte orientale dell’inglese Norman Jones (1903-1985) al museo di via Manzoni, è un lavoro di quattro anni, iniziato con la donazione da parte della figlia Ruth Jones, docente trapiantata sotto le Due Torri. Era il 2021 quando Mark Gregory D’Apuzzo, curatore della mostra con Giovanni Gamberi, Massimo Medica e Luca Villa, visitava per la prima volta l’abitazione della signora Jones ("una vera e propria wunderkammer") e da quel momento si è proseguito con l’acquisizione dei 146 tra oggetti e opere e poi con la selezione tra tessuti, sculture, stampe, disegni e acquerelli provenienti dall’estremo Oriente e dal continente africano, (alcuni dei quali risalenti all’epoca dell’Antico Egitto) oltre a libri e fotografie, fino alla scelta di 47 pezzi che ora sono in mostra.

Si tratta di miniature indo-islamiche di Murshidaba, statue e oggetti di ispirazione induista, xilografie giapponesi, netsuke e oggetti di uso privato, opere collocate nelle bacheche o appese al muro tinteggiato di un giallo arancio molto luminoso su cui sono state pennellate scritte in cinese, giapponese e sanscrito dall’artista-tatuatore Riccardo Raviola: un bell’incontro tra culture per una lettura su più livelli. La scritta in cinese, ad esempio, è presa da una poesia dipinta su un ventaglio in seta di epoca Qing (1644-1912) realizzato anche coi disegni di nove farfalle, da un artista di nome Hongchu Shi e recita: "Nello Xiangshan ci sono cari amici, nel Qiyuan spesso si abbandonano alla spensieratezza. Entriamo insieme nel profumato giardino, ammiriamo i tanti fiori colorati".

La parte più consistente del nucleo giapponese è rappresentata da 68 xilografie ukiyo-e dei secoli XVIII e XIX, dovute ad alcuni dei più noti e celebrati artisti del periodo Edo quali Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai e Utagawa Toyokuni. Dall’India proviene, tra le altre opere, un piccolo gruppo di miniature risalenti alla seconda metà del XVIII secolo, realizzate da artisti che dimorarono presso la corte dei nawab di Murshidabad, in Bengala. L’inglese Norman Jones, che negli anni dell’università sviluppò la passione per il collezionismo di arte africana, asiatica ed estremo orientale diventando assiduo frequentatore di negozi di antiquariato a Londra, Cambridge, York e Harrogate, per tutta la vita fu insegnante di scuola elementare a Harrogate, nella contea dello Yorkshire. La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da Silvana Editoriale.