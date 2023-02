Prostituzione a Bologna, confiscata una casa d'appuntamenti da 700mila euro

Prostituzione, chiusa una casa di appuntamenti a Bologna

Bologna, 8 febbraio 2023 - Nel 2013 era stato denunciato nel corso di un’indagine per favoreggiamento della prostituzione e l'appartamento che sarebbe stato utilizzato come casa d'appuntamenti posto sotto sequestro. A distanza di dieci anni l'immobile, dal valore di settecentomila euro, è stato confiscato dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, su ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari.

Il tutto nasce dai fatti avvenuti dieci anni fa, quando un uomo (all'epoca cinquantanovenne), amministratore unico oggi sessantanovenne di una società di Milano operante nel settore delle locazioni immobiliari, era stato denunciato nel corso di un’indagine per favoreggiamento della prostituzione. La tesi dei carabinieri che avevano svolto le indagini avrebbe trovato conferma anche nel sequestro di oggetti erotici ritrovati all'interno della casa, un immobile nel quartiere Santo Stefano, che l'uomo aveva affittato a tre brasiliani, irregolari sul territorio e denunciati a loro volta.

Secondo i militari dell'Arma, l'appartamento era stato allestito appositamente per soddisfare il piacere dei clienti bolognesi e utilizzato come casa di appuntamenti ed era stato subito posto sotto sequestro. Ora su disposizione del Gip i carabinieri hanno proceduto alla confisca dell'immobile dal valore di settecentomila euro.