"Proteggiamo la pelle dal sole". L’incontro con medici e sportivi

Nell’ambito della rassegna ‘L’ozZaino dell’Emilia’, serie di incontri organizzati dal Comune in collaborazione con l’Azienda USL Savena Idice per promuovere buone pratiche socio-sanitarie di primavera per la salute e la prevenzione, si è svolto l’evento ‘Luce giusta’. Introdotti dal sindaco Luca Lelli e dall’assessore comunale alla Sanità, Giovanni Catrini, medici specialisti e altre personalità hanno parlato dell’importanza della prevenzione dermatologica e dell’informazione su benefici e rischi da esposizione a radiazioni UV. ‘Proteggiti dal sole senza pensieri’ lo slogan dell’incontro. La dottoressa Emma Fabbri, il dottor Michele Baccarini, direttore del distretto socio-sanitario Savena-Idice, il dottor Paolo Pandolfi, il dottor Nazario Peluso, medico di base ozzanese, hanno sottolineato l’importanza della protezione dai raggi ultravioletti e fornito preziosi consigli alle famiglie, in particolare per i bambini. Lo sportivo ozzanese David Colgan, triatleta, ironman, vincitore due anni fa della Bologna Marathon e terzo nel recente ‘100 km del Passatore’, ha raccontato la sua esperienza di atleta con prolungate esposizioni al sole. Il prossimo incontro, il 16 giugno, sarà ‘Cannabis forward’ nella piazza del Municipio alle 18.30, sulla cannabis terapeutica, per approfondire la tematica con un approccio scientifico.