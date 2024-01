Protesta agricoltori a Bologna: la manifestazione dei trattori paralizza via Stalingrado

Bologna, 22 gennaio 2024 – Alla fine sono più di 150 i trattori in marcia a passo d’uomo arrivati in piazza della Costituzione, nel primo giorno della mobilitazione a oltranza degli agricoltori. La bandiera a scacchi è l’appuntamento in Regione alle 12, dove sono arrivati due cortei: uno proveniente dalla zona di Modena e uno da quella di Ferrara. Un inizio settimana di protesta che, oltre alla Bologna 30, sta causando altri problemi alla viabilità della città.

Non sono mancate le criticità per la mobilità lungo la strada dei due cortei, scortati dalla Polizia Locale e dalla Stradale. A creare maggiore disagio è stata la sfilata arrivata intorno alle 12 attorno al palazzo della Regione, in una via Stalingrado, altezza fiera, rimasta bloccata dal presidio. La via Emilia, dicono gli organizzatori, “è stata bloccata in mattinata in direzione Bologna, con i mezzi che la stanno percorrendo ai 20 all’ora e per 90 chilometri di tratto”.

I motivi della protesta

La protesta nasce, dice Danilo Calvani, coordinatore del Cra (Comitati riuniti agricoli), "per far sopravvivere il mondo agricolo. Un movimento civile, nel rispetto della Costituzione e che sta coinvolgendo migliaia di persone e famiglie in tutto il Paese, e creato per salvare le tante aziende agricole ormai allo stremo a causa inadeguatezze di almeno gli ultimi 10 ministri”. Ma, “non ne faccio una questione di partito – specifica –, è un fatto di competenze nel saper risolvere i problemi dell'agricoltura”.

Il punto numero uno della protesta su cui Viller Malavasi, referente regionale del Copoi (Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani), è intransigente è: "Vogliono tenerci ignoranti. Dev’essere riconosciuto il costo di produzione come punto di partenza per il reddito di ogni agricoltore. E questa cifra non deve essere quella data alle op o alle cooperative, ma ai produttori, altrimenti a chi lavora nei campi non rimane mai nulla per sopravvivere”. Prima di importare frutta o verdura dall'estero, “fino a quando vi è una cassetta di merce italiana non si deve importare dall'estero", sottolinea Malavasi.

I passaggi in città la zona ovest

Dalla rotonda Gasbarrini (nota come rotonda del Camionista), via Marco Emilio Lepido, via de Gasperi, via Togliatti, Rotonda Romagnoli, viale Pertini, viale Prati di Caprara, viale Sabena, via Terracini, via Manzi, via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti, Rotonda Langer, via Tibaldi, piazza dell'Unità, via Donato Creti, via Stalingrado, piazza Costituzione.

La zona nord

Dalla Rotonda dei Vigili del Fuoco e, seguendo via Ferrarese, Rotonda Monti, via Stalingrado fino a piazza della Costituzione.