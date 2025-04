Protesta al Pratello, i sindacati: "Una situazione già annunciata"

Quattro ragazzi trasferiti, danni enormi alle stanze di detenzione e poliziotti feriti. La due giorni di proteste al Pratello è l’esito più evidente dei problemi che sta affrontando la struttura, legati in particolare al sovraffollamento. "Già da tempo la Fp Cgil aveva lanciato l’allarme e gli episodi di violenza di venerdì e sabato dimostrano purtroppo che le nostre preoccupazioni rispetto al sovraffollamento, sommati alla cronica carenza di personale, hanno innescato ciò che temevamo e che ha portato alla totale perdita di controllo della situazione da parte della direzione", dicono Antonino Soletta e Salvatore Bianco. Per cui alla base dei problemi del Pratello c’è anche "La scelta unilaterale adottata dal Dipartimento Giustizia Minorile di aprire il secondo piano della struttura", una scelta "fallimentare e altamente rischiosa. Quanto accaduto – dicono i sindacalisti Cgil – dimostra che il numero del personale e la capienza della struttura sono inadeguati a contenere il numero di ristretti che, al momento dei fatti, erano ben 49 ospiti.

L’apertura del padiglione per giovani adulti alla Dozza non si è dimostrata una valida alternativa al sovraffollamento e neanche a evitare le prevaricazioni che si verificano sistematicamente tra minori ed adulti, considerato che tra i principali protagonisti della rivolta vi sono soggetti maggiorenni che erano ristretti presso l’Ipm, nonostante il numero dei presenti avesse sforato di parecchio la capienza regolamentare". "Il nostro sistema carcerario, sia per adulti che per minori – spiega Nicola D’Amore della Cisl –, ha risposto ai cambiamenti della società soprattutto in chiave securitaria. Ne sono seguiti sovraffollamento, tensioni e marginalità. Ma il carcere da solo non può farcela: servono reti territoriali, misure alternative, investimenti in educazione, lavoro e salute. Senza una visione di insieme, la pena resta solo esclusione".