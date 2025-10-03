Protesta degli alluvionati al Giro dell’Emilia

Pianoro (Bologna), 3 ottobre 2025 – Indetta una protesta pacifica dal Comitato Val di Zena in occasione domani del passaggio, sul territorio, del Giro dell’Emilia. L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena , e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti.

“Chiediamo soluzioni definitive per la sicurezza della nostra valle – dichiara Pietro Latronico, portavoce del Comitato –. Non vogliamo bloccare la corsa né creare disagi, ma cogliere la visibilità di un evento sportivo di rilievo per far sentire la voce di chi vive ogni giorno questi problemi e convive con l’ansia e la paura. Il presidio sarà totalmente pacifico e rispettoso della corsa: i partecipanti si posizioneranno ai bordi della strada, senza intralciare il passaggio dei corridori”. A differenza di quanto minacciato dagli attivisti Pro-Pal che hanno chiesto e ottenuto l’esclusione dalla corsa della squadra israeliana, gli alluvionati non intendono quindi bloccare la gara.

I punti principali di ritrovo saranno: Botteghino di Zocca, di fronte al civico 83, già sede della precedente “manifestazione delle pale e carriole”; Farneto, all’incrocio con la strada che porta al Mulino del Farneto; altri tratti lungo la sp36, con cartelli e striscioni per rendere visibili le richieste. Il Comitato invita tutti i residenti e i cittadini solidali a partecipare al presidio: “Vogliamo farci vedere e sentire in modo forte ma civile: la sicurezza della Val di Zena è un diritto che non può più essere rimandato”.

Intanto, nella giornata di oggi, i rappresentanti del Comitato della Val di Zena, come tutti gli altri Comitati di alluvionati a livello regionali, sono stati convocati in viale Aldo Moro. Così si legge nella comunicazione a firma Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza in Regione: “Alla luce dei recenti sviluppi e dell’entrata in vigore delle nuove Ordinanze, di concerto con il Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, siamo a convocare un incontro con i rappresentanti dei Comitati delle persone alluvionate per un aggiornamento sulla ricostruzione post alluvione”.

All’appuntamento, specifica la Regione, sarà ammesso un solo partecipante per ogni comitato “ causa dei limiti di capienza della sala”.