Protesta ambientalista sui viali. Bloccano il traffico all’ora di punta. Gli automobilisti li trascinano via

Si sono seduti in strada, incatenati tra loro a due a due, con in mano lunghi striscioni arancioni e, appesi al collo, cartelli su cui era riportato il nome delle vittime dell’alluvione dello scorso maggio. Tutto in protesta contro i "mancati fondi" per chi ha riportato perdite materiali a causa della calamità.

Così 14 attivisti di Ultima generazione ieri nell’orario più di punta possibile, cioè quello delle 8.15 del mattino, hanno bloccato il traffico sui viali e nelle principali arterie della città, sedendosi in due gruppetti divisi tra il centro della carreggiata di viale Berti Pichat, a pochi passi dall’incrocio con il ponte di via Stalingrado e Porta Mascarella, e su via Stalingrado stessa. Immediate le reazioni degli automobilisti, a dir poco infuriati. Alcuni dei quali non si sono limitati a suonare il clacson con stizza, ma sono addirittura scesi dalla propria vettura per provare a spostare di peso i manifestanti, prima che arrivasse la polizia a sgomberarli. Ne hanno trascinato via un paio, mentre questi a peso morto cercavano di fare resistenza passiva, ma giusto il tempo di scansarli che subito questi si divincolavano e si riposizionavano nel punto di prima, ancora più motivati.

È durata circa mezz’ora, alla fine, l’iniziativa del gruppo ambientalista che da mesi ormai si rende protagonista di azioni come questa. Alle 8.45 è arrivata la polizia, che ha provveduto a sgomberare i manifestanti, i quali nel frattempo, raccontano loro stessi in una nota, avrebbero acquisito un nuovo simpatizzante, un giovane passante che solidarizzando con la causa si è seduto a sua volta a bloccare le auto e imbottigliare il traffico. La polizia ha portato tutti quanti in Questura. Dopo le identificazioni e gli accertamenti del caso, i 14 attivisti più il nuovo simpatizzante sono stati denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata.

La campagna al centro della protesta si chiama ‘Fondo Riparazione’ e chiede ai governi "uno stanziamento di 20 miliardi di euro, che vada a riparare i danni, sempre maggiori, causati da disastri naturali come le alluvioni", provocate dal cambiamento climatico, spiegano da Ultima generazione. Soldi che, proseguono, andrebbero "presi dai sussidi ambientalmente dannosi, dagli stipendi dei politici e dei manager delle industrie energivore partecipate dallo Stato, dalle spese militari e dagli extra-profitti delle compagnie petrolifere".

Durante la manifestazione alcuni attivisti si sono legati tra loro con delle catene, che i poliziotti hanno dovuto rompere con le tenaglie prima di riuscire a sgomberare la strada. I manifestanti hanno anche in questo caso fatto resistenza passiva, complicando il lavoro degli agenti che sono stati quasi costretti a caricarli di peso sulle volanti.

"Quando ho visto le persone sedute in strada ho pensato che mi dispiaceva che stessero lì da sole – commenta in un video divulgato da Ug il passante che si sarebbe seduto con loro, finendo poi nei guai con la polizia pur essendo estraneo al movimento fino a quel momento – Ho avuto paura, ma sto bene".

Il blocco, a un certo punto, sarebbe stato momentaneamente interrotto per far passare un’auto con le sirene accese che effettuava trasporto organi. Unica concessione a una mattinata di caos. Alla fine, la strada è stata sgomberata dieci minuti prima delle 9, ma le ripercussioni sul traffico sono durante ancora diverso tempo, con automobilisti che hanno lamentato di essere rimasti bloccati tra i viali e la via Emilia per oltre un’ora e mezza.

Federica Orlandi