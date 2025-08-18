Protesta degli attivisti contro il taglio degli alberi in via don Minzoni

Bologna, 18 agosto 2025 – Un altro albero viene abbattuto in città, nel centro storico, mentre un altro, grazie alla protesta di attivisti e attiviste, resta in piedi. Si tratta dei pini di via Don Minzoni, di fronte al museo MAMbo, dove da qualche giorno sono comparsi i cartelli che indicavano l’abbattimento dei due fusti per motivi di sicurezza: uno, infatti, ha un ramo che si interseca con il palo della luce in prossimità del semaforo che sbuca sui viali.

A presidiare i lavori, alcuni agenti della Digos e della polizia locale. E alle radici degli alberi ci sono circa trenta ambientalisti delle realtà dell’ecologismo bolognese, anime di diversi comitati come quello del Giardino San Leonardo e Besta. L’inizio delle operazioni, fissato alle 7, è stato anticipato di una decina di minuti, quando un’attivista, per prima, è arrivata sotto i pini. Uno di questi era già stato quasi tagliato completamente e non c’è stato nulla da fare. L’abbattimento è andato avanti tra cartelli, fischi e proteste. “Chi uccide un albero uccide una vita - recita una scritta -. Chi uccide una vita è un assassino”; “Giunta di Bologna verde di Vergogna”, c’è scritto su un altro cartellone.

Ma il secondo pino, per il momento, è salvo: i manifestanti si sono seduti attorno alle sue radici, circondandolo. E la ditta incaricata di abbattere anche il secondo albero ha fatto sapere, intorno alle 10.30, che non avrebbero proceduto. E gli operai hanno deciso di allontanarsi, togliendo le transenne e lasciando via Don Minzoni. Sul posto, a una manciata di metri dall’ingresso della succursale del liceo Galvani, sono ancora presenti gli attivisti che stanno organizzando la mobilitazione delle prossime ore e dei prossimi giorni: i lavori, infatti, dovrebbero proseguire fino a mercoledì 20. “Sarebbe scandaloso se il Comune intervenisse di notte come al Cavazzoni - tuonano alcuni attivisti -. Sarebbe una ulteriore ferita tra amministrazione e cittadini”.

Il presidio continuerà anche oggi pomeriggio per scongiurare l’ennesimo taglio. E domani l’appuntamento è fissato alle 6.30 del mattino.

Il Comune: il taglio dopo le cadute degli alberi durante il maltempo

Il Comune spiega, in una nota, che l’abbattimento dei due pini era previsto alla luce delle numerose cadute registrate negli ultimi anni in occasione delle ondate di maltempo.

Il primo pino (numero 48241) che è stato abbattuto "presentava il fusto inclinato e la chioma sbilanciata in direzione della fermata dell'autobus, che rappresentava il bersaglio più probabile in caso di caduta. Sull'alberata erano avvenuti cedimenti di alberi con difetti analoghi, ed è stata calcolata dagli agronomi la elevata probabilità di ribaltamento della zolla”, spiega Palazzo d’Accursio.

L’abbattimento del secondo pino (numero 48261) "è stato momentaneamente sospeso a causa della presenza di una trentina di persone convocate dai comitati per protestare. Anche in questo secondo albero è stato rilevato un aumento dell'inclinazione del fusto tramite inclinometro digitale, sintomo di un cedimento della zolla in atto. La chioma è sbilanciata in direzione dell'inclinazione, interferendo anche con il lampione adiacente e aumentando quindi le già elevate probabilità di ribaltamento”.

In entrambi i casi "il rischio è talmente elevato da essere ritenuto non accettabile per l’incolumità pubblica”.

“Riteniamo molto grave - è il commento dell’assessore Simone Borsari - che venga impedito fisicamente dai comitati l’abbattimento di alberi pericolosi. Per tutelare la sicurezza delle persone procederemo a questo abbattimento, perché la tutela dell'incolumità pubblica è un preciso dovere ed una priorità assoluta per l'amministrazione".