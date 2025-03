Protesta contro l’aumento dei biglietti del bus: “Bologna città solo per ricchi”

Bologna, 1 marzo 2025 – “Bologna si sta sempre più trasformando in una città solo per ricchi. Non possiamo accettarlo”. È un coro che riunisce centinaia di voci, quello partito oggi pomeriggio da piazza XX Settembre, punto di inizio del corteo indetto contro il caro-bus e in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove tariffe (da oggi, infatti, il biglietto passa da 1,50 a 2,30 euro).

Un lungo serpentone che si è mosso per le vie del centro storico, per puntare il dito contro “questi aumenti spropositati – attacca Riccardo Rinaldi di Potere al Popolo – che colpiscono le tasche dei cittadini, soprattutto quelli più deboli. Si tratta del biglietto più caro d'Italia e fra i più cari d'Europa, che metterà in difficoltà chi già usa o vorrà usare il trasporto pubblico. Vogliamo portare questo malcontento fin sotto il Comune e far sentire il nostro dissenso: non tutti possono permettersi gli abbonamenti e in tanti ci rimetteranno, sborsando così oltre il 50% in più per una corsa”.

“Tra l’altro – aggiunge Rinaldi - gli aumenti sul territorio non sono legati soltanto al bus. Pensiamo anche agli aumenti sui ticket sanitari annunciati dalla Regione: la rabbia è tanta e noi vogliamo fare sentire la nostra voce”. Alla protesta hanno aderito diverse realtà: presenti anche il Comitato Besta, RECA Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna, Ecoresistenze, Cambiare Rotta, Potere al Popolo Bologna, USB, SGB, OSA - Opposizione Studentesca d'Alternativa, Rete dei Comunisti Bologna, Rifondazione Comunista Bologna, Giovani Comuniste/i Bologna, Sinistra Unita Bologna, PCI Bologna, comitato Bologna l’Aeroporto incompatibile, Citta Invisibili, Centro Sociale Culturale Villa Paradiso, Confederazione COBAS, Comitato No Palazzoni Due Madonne, Extinction Rebellion Bologna, Assemblea No Passante, circolo Granma, associazione Schierarsi, A.Ba.Co Emilia-Romagna

Tra megafoni e cartelloni, i manifestanti sono arrivati fino in piazza Maggiore. “Un aumento delle tariffe inaccettabile – fa eco Riccardo Gandini, segretario provinciale di Rifondazione Comunista -. Lo abbiamo già ribadito: i fondi per finanziare il trasporto pubblico ci sono, ma evidentemente si preferisce investire sulle grandi opere piuttosto che nella manutenzione delle infrastrutture e nell’abbassamento delle tariffe”.

Intanto, proprio durante la prima giornata in cui sono entrate in vigore le nuove tariffe, il sindaco Lepore è tornato sul tema: “Credo che i cittadini possono comprendere quanto oggi sia difficile, con i tagli del Governo, mantenere i servizi. Bologna ha fatto una scelta molto chiara, quella di non tagliare il trasporto pubblico – ha sottolineato -. Tutte le altre città hanno mantenuto il prezzo del biglietto che avevano, alcune anche molto vicino a quello nuovo inserito da noi, ma hanno tagliato decine di chilometri di servizio".

Non solo. "Credo che i cittadini capiscano - continua Lepore - che c'è bisogno di dare più servizi, soprattutto portandoli laddove non ci sono ancora. E credo comunque che quando inseriremo le nuove agevolazioni insieme ai sindacati si completerà il quadro e si comprenderà che vogliamo tutelare chi vive nella nostra città".

Quella che scatta oggi è intanto "una manovra importante perché ci darà le risorse - ribadisce il sindaco - che servono per migliorare il servizio. Tanti sono i cittadini che ci hanno scritto proprio perché hanno osservazioni sul servizio di Tper, soprattutto su scala extra-urbana e di città metropolitana".

Infine, "proseguiremo il tavolo con i sindacati e le associazioni di categoria sia per allargare la possibilità di fare abbonamenti aziendali scontati, quindi per aumentare il numero abbonati e tutelare i cittadini attraverso gli abbonamenti, ma anche per introdurre nuove agevolazioni per i residenti. Ne parleremo nelle prossime settimane".