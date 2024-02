Protesta contro città 30: corteo di auto e moto ‘a passo di lumaca’ paralizza Bologna

Bologna, 6 febbraio 2024 – Oltre sessanta i mezzi "a passo di lumaca, come vuole Lepore" - dice un manifestante - e un centinaio i partecipati al corteo auto e moto che questa volta si è mosso dalle 18.30 a partire dal parcheggio del cinema The Space e lungo via Europa, via Stalingrado e ha paralizzato il centro di Bologna.

A Bologna la manifestazione con un corteo di auto e moto contro città 30

Dopo le proteste delle scorse settimane tra palazzo d'Accursio e il Navile, l'associazione "Una Bologna che cambia", insieme anche a Matteo Di Benedetto e Stefano Cavedagna – i capigruppo cittadini di Lega e Fratelli d'Italia –, è scesa di nuovo in strada per manifestare il suo dissenso contro le zone 30. I bersagli dei clacson delle auto e dei motorini che hanno attraversato Bologna, sono ancora una volta il sindaco Lepore e l'assessora Orioli. "Questa giunta ha stancato" e "Lepore è stato eletto per disfare Bologna", recitano alcuni dei cartelli della protesta. C'è spazio anche per Margot, il cane contro le zone 30 (video), mascotte della protesta di questa sera.

10 foto I bersagli dei clacson sono il sindaco Lepore e l'assessora Orioli. Chi manifesta dice: "Questa giunta ha stancato", "Avanti fino a quando non rimuoveranno le zone 30"

"Un provvedimento che mina gli equilibri familiari", dice Athena, la proprietaria del bulldog. Bologna si divide sul provvedimento partito a gennaio. Infatti, non sono da meno anche gli autisti rimasti bloccati lungo via Europa. Una signora è contraria alla norma ma si dice "stizzita" dalla protesta. Qualcuno solidarizza con i manifestanti suonando anch'egli il clacson. È guerra aperta, invece, tra un manifestante in auto e un conducente di via Europa diretto al cinema.

I mezzi protestanti hanno paralizzato la viabilità, oltre che su via Europa, anche lungo tutta via Aldo Moro e via Stalingrado. La sfilata è poi proseguita fino al piazzale della stazione e si è conclusa in porta Lame. "Un provvedimento illegittimo e sul modello Corea del Nord. Siamo qui per far capire a Lepore che si deve adeguare alla direttiva Salvini", dice Giorgio Gorza, presidente di Una Bologna che cambia. “Lepore ritiri l'ordinanza, rispetti il codice della strada e la direttiva del ministero”, nota Di Benedetto. Gorza aggiunge che quella di oggi "è una prova di ciò che accadrà durante i cantieri del Passante e del Tram. Ci dispiace aver recato disagio ai cittadini, ma noi 'a piedi' non ci andiamo". Il movimento, durante la sfilata fermatasi dinanzi a piazza medaglie d'oro, ha espresso il suo sostegno "agli amici agricoltori", in protesta in questi giorni. "Bologna non ha le infrastrutture per reggere la città 30", ricordano in coro gli aderenti al movimento.

È passato, in mezzo al corteo e in bici, anche qualche ragazzo favorevole al provvedimento intimando i manifestanti all'utilizzo delle biciclette.