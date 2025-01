Protesta contro il governo: "La verità sul 2 agosto frutto di magistrati liberi"

Sono usciti in silenzio, uno dopo l’altro, sul petto la coccardina tricolore e in mano, tenuta ben alzata, la Costituzione: questa la protesta dei magistrati andata in scena ieri, anche a Bologna, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sala Virgo Fidelis di Palazzo Manara, nel momento in cui ha fatto il suo ingresso l’inviato del governo, Davide Galli, rappresentante del Ministero. Un segno di dissenso, forte e compatto, contro la riforma della giustizia. Oltre cento i magistrati che hanno lasciato la sala della cerimonia, tra questi Pasquale Liccardo, presidente del tribunale di Bologna, Elisabetta Melotti, procuratore capo di Rimini, Gaetano Paci, procuratore capo di Reggio Emilia, Grazia Pradella, procuratore capo di Piacenza, Stefano Celli, sostituto procuratore tribunale di Rimini componente Cdc-Anm e molti altri magistrati. Fuori, c’è stato un lungo applauso all’iniziativa. Sono rimasti all’esterno finché il rappresentante del governo non ha finito di parlare.

"Richiamo le parole del presidente della Corte di Cassazione, chiare e univoche, sul momento istituzionale che stiamo vivendo. Ma mi piace contestualizzarle – le parole di Pasquale Liccardo –. Siamo a Bologna, nel 1980 c’è stata una strage, una delle più terribili che la nostra vita istituzionale e sociale abbia mai conosciuto. In quella strage, c’erano dei giudici che hanno cercato la verità ed erano dei giudici liberi e indipendenti. Non erano avvocati della polizia perché, se fossero stati tali, i depistaggi avrebbero comportato che loro portassero a giudizio quello che era stato, come dire, definito dalla polizia giudiziaria di allora. Quale verità noi avremmo conosciuto? Con giudici liberi e indipendenti, sottoposti solo alla legge, siamo riusciti invece dopo più di 40 anni ad arrivare a un principio di estesa verità. Noi crediamo che questo ministro, come ha detto il presidente Cassano (Corte suprema di Cassazione), rappresenti una giustizia che non è quella che noi viviamo quotidianamente – ha detto Liccardo –. I dati che ha detto il presidente della Corte di Appello sono i dati di una giustizia che ha ripreso e sta riprendendo ogni arretrato. Significa che la giustizia può e deve andare avanti, bastano risorse e intelligenza umana che collabori anche, laddove necessario, con l’intelligenza artificiale da noi creata".

I magistrati istituzionali che invece erano seduti al tavolo (e che quindi non potevano lasciare l’aula, tra questi Anna Mori, Corte d’Appello) all’ingresso di Galli hanno messo la coccardina e alzato la Costituzione, un modo per aderire comunque alla protesta dei colleghi. Protesta che è stata fortemente voluta e messa in atto contro la riforma, in particolare per i temi della separazione delle carriere e del sorteggio, temi sottolineati poco prima anche dal rappresentante del Csm, consigliere Ernesto Carbone, nella sua relazione. "Avevo preparato un discorso diverso – ha detto Carbone –, avrei voluto raccontarvi cosa è stato fatto in questi due anni, ma i tempi richiedono scelte e le scelte devono essere chiare. E quindi preferisco parlare di una cosa che ho e che avete a cuore, la riforma. I problemi della giustizia sono due: i tempi lunghi e gli errori giudiziari. E non si risolvono con la separazione delle carriere e con il doppio Csm. Ci sarebbero 2.000 super funzionari (non mi piace parlare di ‘superpoliziotti) che avrebbero a disposizione tutta la polizia giudiziaria. Credo sia necessaria una contaminazione tra chi fa il pm, il giudice, l’avvocato". Così "la strada è tracciata: se io oggi separo le carriere, domani il pm sarà sotto l’esecutivo. Ma il pm deve essere libero e indipendente. Il doppio Csm giustifica quello detto fino ad ora, il doppio Csm va a sancire che ci saranno due tipi di magistrati. Il doppio Csm non ha alcun senso". Ha definito poi il sorteggio "una sconfitta dello Stato". "Ogni magistrato – ha detto Carbone – deve essere libero di parlare della riforma nelle sedi più opportune, senza essere oggetto di interrogazione parlamentare".