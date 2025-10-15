Protesta davanti alla Rai. Cartellino rosso a Israele: "Partita insanguinata. Stop a ogni rapporto"

"Questa partita non s’ha da vedere e non s’ha da fare, perché è macchiata di sangue e violenza". E quindi "noi blocchiamo tutto", dal viale della Fiera fino alla poco lontana piazza Spadolini, in San Donato, con una mobilitazione che raduna circa 250 persone, accorse al presidio sotto la sede Rai per protestare contro la partita Italia-Israele che si è giocata alle 20,45 e vale la qualificazione ai Mondiali. Ci sono il sindacato di base Usb, Potere al Popolo e i collettivi universitari e studenteschi Cambiare Rotta e Osa, e Giovani Palestinesi con megafoni e bandiere "a sostegno della resistenza palestinese e a sostegno delle più di diecimila persone che sono scese in piazza a Udine per dire che questa partita è una cosa scabrosa per la società", come "lo è il nostro governo Meloni, che invece di impedirla ha scelto di schierare le forze dell’ordine a tutela della squadra calcistica israeliana – grida un’attivista –, nonostante il mese che è passato, che ha visto una marea di persone in piazza con parole d’ordine ben chiare. Lo Stato italiano deve interrompere ogni accordo con lo Stato di Israele". Anche perché "che ce ne facciamo noi del Mondiale, quando c’è la guerra che sta arrivando – tuona Federico Serra di Usb –. L’unico sport che vogliamo fare è quello di camminare tutti insieme per bloccare tutto". E da Bologna "vogliamo parole chiare – continua –. Da qui, fuori Israele, i farmaci e le aziende che fanno profitto con Israele". E mentre "vediamo tantissimi soldi nel calcio, vediamo morire lo sport popolare, che vogliamo in ogni quartiere".

Con lo striscione ‘Show Israel the red card’ ben teso, la protesta attacca la Rai: "Il capo ufficio stampa Rai Incoronata Boccia ha detto che i crimini i Israele sarebbero un complotto", e a questo "noi rispondiamo ‘che vergogna’. Il complotto è quello che continua a sostenere uno Stato genocida". Per Potere al Popolo, "bloccheremo questo governo, lo faremo cadere se porterà avanti le manovre delle spese militari – dicono al megafono –. L’opposizione in questo Paese non si opporrà ai piani di riarmo, che non è importante sia nazionale o europeo: l’importante è che il riarmo venga completamente cancellato. Non siamo scesi in piazza solo per dire che il genocidio doveva finire, ma anche per dire che non ce ne siano più".

Netto l’intervento di Giovani Palestinesi, facendo eco al precedente episodio di boicottaggio sportivo, quello del Giro dell’Emilia, dove è stata esclusa la Israel Premier Tech. E sulla partita di ieri sera, "questa non si doveva giocare, perché la nazionale israeliana, da 77 anni, non doveva stare in nessuna competizione, perché esponente di un’entità coloniale e genocida. Non ci sarà mai la pace in Palestina fino a quando non si porrà fine al regime coloniale sionista". E dopo queste parole, il sit-in si è trasformato in corteo, percorrendo viale della Fiera e via San Donato fino a piazza Spadolini, nel cuore del quartiere San Donato, al suono di "Palestina libera dal fiume fino al mare". L’appuntamento rilanciato da sigle e collettivi è quello di domani, alle 18,30, in piazza Maggiore, dove si ritroveranno per "continuare la mobilitazione".