Protesta degli studenti, sospese le lezioni

Mattinata di agitazione, quella di ieri, davanti alla scuola superiore Majorana di San Lazzaro di Savena. Un centinaio di studenti, attrezzati di megafono e striscione alla mano, si sono radunati, a cominciare dalle 7 del mattino, davanti all’istituto scolastico. In scia alle tante occupazioni che si sono verificate nel Bolognese in questi ultimi giorni gli studenti hanno protestato, come si legge sullo striscione: "Contro la scuola di Valditara". Tanti i ragazzi e le ragazze che, vedendo il fermento, e non volendo partecipare alle proteste davanti al plesso scolastico sono tornati a casa, invece che entrare nelle proprie classi.

Le lezioni, infatti, non si sono tenute perché nessuno è stato fatto entrare a scuola per scongiurare una occupazione. Occupazione, quella dell’istituto sanlazzarese Majorana, che veniva vociferata da diversi giorni anche a seguito, e nonostante, dell’incontro, voluto dalla dirigenza scolastica tra rappresentanti degli studenti e forze dell’ordine per spiegare in quali rischi legali si incorre in caso di occupazione di un edificio scolastico.

Ed ecco che ieri mattina, dunque, un centinaio di giovani studenti, appoggiati dal collettivo Osa (Opposizione studentesca d’alternativa), hanno protestato, per diverse ore fuori dall’ingresso dell’istituto.

Sul posto a presidiare la situazione sono intervenute anche le forze dell’ordine. Solamente nel primo pomeriggio, dopo alcune ore di moderata agitazione, le acque si sono calmate. A incontrarsi, seduti a ‘tavolino’, verso l’ora di pranzo sono stati alcuni docenti, la dirigente scolastica, Patrizia Serafina Scerra, e i rappresentanti del corpo studenti. Questi ultimi hanno rappresentato, infatti, alla scuola alcune richieste da parte dei giovani che, accolte dall’istituto, hanno scongiurato il protrarsi dello stato di agitazione studentesca e scongiurato a tutti gli effetti l’occupazione della scuola. Così si è espressa la dirigente Scerra: "È stata senza dubbio una mattinata impegnativa. I ragazzi erano fermamente intenzionati a occupare, soprattutto dopo che avevano votato questa decisione all’unanimità durante l’assemblea-protesta fuori dalla scuola. Abbiamo, dunque, deciso di indire un immediato colloquio con i rappresentanti di istituto per ascoltare le loro richieste, che ho accolto subito e di buon grado anche perché facilmente accoglibili. Gli studenti hanno chiesto a gran voce di poter dedicare più tempo, all’interno delle ore scolastiche, a tematiche che loro stanno a cuore e di poterne discutere tra loro e con i docenti".

E la preside delle scuole superiori ha concluso: "Così verrà fatto: fino mercoledì compreso, dunque, ultimo giorno prima delle vacanze pasquali, i ragazzi entreranno a scuola al solito orario, ma sono state sospese lezioni e verifiche: per la mattinata scolastica, nelle varie ore e con i vari docenti, ci saranno colloqui su tematiche attuali di cui gli studenti hanno piacere di parlare".