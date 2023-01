Protesta dei malati di Sla Donini: "Vi aiuteremo"

Duemila persone, tra questi malti di Sla e altre gravi patologie neurologiche, che rischiano di non essere più seguiti dal centro di riferimento ’Il Bene’, collocato all’interno del Bellaria: il medico responsabile va in pensione e, al momento, non c’è un sostituto. Ieri mattina, molte di queste persone, assieme ai familiar e ai rappresentanti delle associazioni AssiSla, Aisa, AssiSm e Miastenia, hanno manifestato davanti al palazzo della Regione.

Per aprire un dialogo con i manifestanti è arrivato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. Per tentare di risolvere la questione la Regione ha convocato un vertice per martedì prossimo con Ausl, Città Metropolitana di Bologna, associazioni e anche i clinici coinvolti nell’assistenza e cura di questi pazienti. Una ’operazione verità’ su tutta la vicenda, come l’ha definita l’assessore che ha anche sottolineato: "Non dovete vedere diminuita la qualità della cura e nemmeno essere oggetto di strumentalizzazione. Al tavolo che abbiamo convocato metteremo a posto la cosa nel modo migliore per voi".

Donini ha poi fatto presente che "non è compito dell’assessorato definire i percorsi professionali. Non scegliamo noi i primari – ha voluto rimarcare –. Su questo ci sono responsabilità precise in capo all’Ausl, ma il tavolo serve a garantire soprattutto ai cittadini e ai pazienti le migliori soluzioni".

Un appello bipartisan per il centro ’Il Bene’ è partito dall’Assemblea legislativa, che ha approvato la risoluzione della Lega, emendata dal Pd, su una soluzione positiva della vicenda. "L’assessore Donini deve intervenire, bisogna dare risposta ai bisogni dei pazienti e parliamo di circa 2.000 persone", spiega il proponente Daniele Marchetti della Lega. Totale appoggio alla risoluzione del grave problema anche da Fd’I, Movimento Cinque Stelle, Europa Verde.