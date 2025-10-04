Corre la protesta durante il Giro dell’Emilia, gli alluvionati: “Viviamo con l’ansia e la paura”

Pianoro (Bologna), 4 ottobre 2025 - Non è mancata la protesta in Val di Zena durante il passaggio della corsa ciclistica del Giro dell'Emilia. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, i rappresentanti del Comitato Val di Zena hanno messo in atto una protesta pacifica, con tanto di striscioni disseminati lungo la vallata dove passava la manifestazione sportiva.

A spiegarne i motivi il portavoce, Pietro Latronico: "L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione degli enti che gestiscono il territorio, Regione, Autorità Distrettuale del Bacino del Po, Agenzia per la sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Città Metropolitana di Bologna, sulla necessità di interventi strutturali e duraturi sul torrente Zena, e sulla sp36 Zena che, dopo tre alluvioni, presentano gravi criticità con rischi per residenti, automobilisti e ciclisti".

"Chiediamo soluzioni definitive per la sicurezza della nostra valle – aggiunge Pietro Latronico –. Non abbiamo voluto bloccare la corsa né creare disagi, ma cogliere la visibilità di un evento sportivo di rilievo per far sentire la voce di chi vive ogni giorno questi problemi e vivono con l’ansia e la paura".