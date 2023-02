Protesta in trasferta per cancellare l’iper di Lavino

Mobilitazione continua per le cinque associazioni che ad Anzola si battono per la cancellazione del piano che prevede l’edificazione di un ipermercato da 10mila metri quadrati con 183 appartamenti e relativi parcheggi su un terreno agricolo tra la via Emilia e l’abitato della frazione di Lavino di Mezzo. Così, dopo una manifestazione e una raccolta di firme che ormai sfiora quota 3mila, il Comitato spontaneo, Legambiente, Ambientiamoci, Wwf e Malala saranno domattina a Bologna alle 8,45 davanti all’Oratorio dei Filippini, in via Manzoni per un flashmob che si svolgerà in apertura del convegno organizzato dalla Città metropolitana sul tema dei cambiamenti climatici e le conseguenze sociali e ambientali del consumo di suolo e della dispersione abitativa. "Saremo là proprio per domandare come si coniuga lo slogan di questo convegno con il progetto della colata di Lavino. E anche alla Città metropolitana, che presto si dovrà esprimere a riguardo, domandiamo di non approvare questo progetto".