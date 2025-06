Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna per 30 minuti. La Questura: “Denunciamo”. La diretta

Bologna, 20 giugno 2025 - Tangenziale bloccata a Bologna per mezz’ora dalla protesta dei 10mila metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. “Senza contratto il Paese si blocca". Sulle note di 'Don't stop me now' dei Queen gli operai hanno varcato l'ingresso della tangenziale dall'entrata di via Stalingrado (uscita 7) fino all’uscita Fiera. Una catena umana di persone a braccetto. In diverse migliaia, tutti compatti dietro gli striscioni, bloccando parte via Stalingrado per decine di minuti.

“L'iniziativa è stata autorizzata” per un sindacalista Fiom. Ma non l’entrata in tangenziale per la Questura stessa che annuncia: “Denunceremo”.

La protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale